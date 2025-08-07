Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil deflagra Operação “Caixa Três” em Dourados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, deflagrou na manhã desta quarta-feira (07/08) a Operação “C...

07/08/2025 10h53
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, deflagrou na manhã desta quarta-feira (07/08) a Operação “Caixa Três”, que investiga um esquema de furto qualificado, praticado mediante abuso de confiança e em concurso de pessoas, resultando na subtração de aproximadamente R$ 3 milhões de reais de uma empresa do ramo de transporte.

As investigações apontam que os autores, com acesso privilegiado à empresa, desviaram recursos ao longo do tempo de forma estruturada. Os principais investigados são identificados pelas iniciais F.C. e L.C.R., os quais possuíam vínculos com a vítima e suspeitos de atuar em conluio para o cometimento do crime.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos alvos, localizados nas cidades de Dourados (MS) e Batatais (SP). As diligências resultaram na apreensão de documentos, aparelhos celulares e notebooks, que servirão como prova para o aprofundamento das investigações.

A operação foi coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, com o apoio das Delegacias de Polícia de Itaporã-MS e Batatais-SP, destacando a importância da atuação integrada entre as forças policiais de diferentes estados.

As ordens judiciais foram expedidas após representação da autoridade policial responsável pelo inquérito, que segue em andamento com análise técnica do material apreendido, identificação completa dos envolvidos e apuração da dinâmica dos fatos.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com o combate aos crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados com quebra de confiança, e continuará trabalhando para garantir a responsabilização dos envolvidos.

Informações adicionais serão divulgadas conforme o andamento das investigações, respeitado o sigilo necessário à sua efetividade.

