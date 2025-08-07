Acadepol convoca servidores para curso de capacitação voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência

A Academia de Polícia Civil “Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira” (Acadepol/MS), por meio da diretora Dr.ª Rôzeman Geise Rodrigues de Paula, publicou o Edital n. 031/2025, convocando servidores da Polícia Civil para participarem da segunda turma do curso “Capacitação para Atendimento a Mulheres e Meninas Vítimas de Violência Doméstica e de Gênero”.

A capacitação será realizada na modalidade presencial e tem como objetivo aprimorar o atendimento humanizado e especializado às vítimas de violência doméstica e de gênero, fortalecendo a atuação da Polícia Civil na proteção dos direitos das mulheres e meninas.

Os servidores convocados foram indicados pela Administração Superior da Polícia Civil e estão listados no Anexo I do edital, disponível no Diário Oficial do Estado, pág. 289 .

Data e hora do curso:

Dia: 13 de agosto de 2025

Horário: Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Local: Acadepol – Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Jardim Veraneio, Campo Grande/MS

A Acadepol reforça seu compromisso com a formação continuada dos profissionais da segurança pública, promovendo ações que contribuem para o enfrentamento à violência de gênero e a construção de uma sociedade mais justa e segura.

texto: ACADEPOL/PCMS