Aniversário
Polícia Civil - MS

Acadepol convoca servidores para curso de capacitação voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência

A Academia de Polícia Civil “Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira” (Acadepol/MS), por meio da diretora Dr.ª Rôzeman Geise Rodrigues de Paula, pub...

07/08/2025 10h53
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Academia de Polícia Civil “Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira” (Acadepol/MS), por meio da diretora Dr.ª Rôzeman Geise Rodrigues de Paula, publicou o Edital n. 031/2025, convocando servidores da Polícia Civil para participarem da segunda turma do curso “Capacitação para Atendimento a Mulheres e Meninas Vítimas de Violência Doméstica e de Gênero”.

A capacitação será realizada na modalidade presencial e tem como objetivo aprimorar o atendimento humanizado e especializado às vítimas de violência doméstica e de gênero, fortalecendo a atuação da Polícia Civil na proteção dos direitos das mulheres e meninas.

Os servidores convocados foram indicados pela Administração Superior da Polícia Civil e estão listados no Anexo I do edital, disponível no  Diário Oficial do Estado, pág. 289 .

Data e hora do curso:
Dia: 13 de agosto de 2025
Horário: Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Local: Acadepol – Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Jardim Veraneio, Campo Grande/MS

A Acadepol reforça seu compromisso com a formação continuada dos profissionais da segurança pública, promovendo ações que contribuem para o enfrentamento à violência de gênero e a construção de uma sociedade mais justa e segura.

texto: ACADEPOL/PCMS

