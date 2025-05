Parktec CG amplia ecossistema de inovação com parceria estratégica ao lado da Fiocruz

O Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG) deu mais um passo estratégico rumo à consolidação como polo de inovação em Mato Grosso do Sul. Na última sexta-feira (9), o órgão formalizou um termo de parceria com a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz Mato Grosso do Sul, durante a Reunião Estratégica sobre Vigilância Baseada em Comunidade (VBC), realizada na capital sul-mato-grossense.

O encontro que ocorreu no ParkTec CG reuniu representantes da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), do Ministério da Saúde e de diversas instituições nacionais e internacionais que atuam no fortalecimento da vigilância em saúde pública. A programação contou com a apresentação de projetos relevantes como o PROTECT (OPAS), o Guardiões da Saúde – Líderes Comunitários (UnB/ProEpi) e o Ecos da Rota, desenvolvido pela Fiocruz/MS com apoio da Fundação Gates, voltado à integração entre inteligência artificial e participação comunitária ao longo da Rota Bioceânica de Capricórnio.

A diretora do Escritório da Fiocruz/MS, Jislaine de Fátima Guilhermino, destacou a importância do acordo para aproximar a ciência das necessidades da população. “Esse espaço nos permite ampliar a presença da Fiocruz no território, aproximando a pesquisa das demandas reais da população. Estamos muito animados com essa colaboração, que representa novas possibilidades de atuação conjunta e reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento regional e com a saúde pública como um bem coletivo”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para a diretora-executiva do Parktec CG, Adriana Tozzetti, a ação representa um marco na consolidação de parcerias estratégicas. “Ficamos entusiasmados em receber um evento técnico de tamanha importância, com a participação de instituições renomadas. Esses encontros criam um ambiente de desenvolvimento e troca de experiências. Sempre surgem ideias e projetos, como essa parceria assinada, voltada a novas ações conjuntas em pesquisa em saúde”, ressaltou.

O Parktec CG, diretoria ligada a Secretaria Especial da Casa Civil, pertencente a Prefeitura Municipal de Campo Grande, foi inaugurado em setembro de 2023 e tem como missão integrar centros de pesquisa, instituições de ensino, laboratórios e incubadoras de negócios, conectando a chamada tríplice hélice – universidades, empresas e governo – para promover a ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo em Campo Grande e região. A sede está localizada na Av. Rachid Neder, 760, Bairro Monte Castelo.

Nos próximos dias, novas parcerias devem ser anunciadas, fortalecendo ainda mais o ecossistema de inovação impulsionado pelo Parktec CG.