Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Defesa Civil alerta para frio intenso e Prefeitura ativa Ponto de Apoio nesta sexta-feira (8)

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta de frio intenso até o início da próxima semana que deve derrubar as temperaturas em Campo Grande a par...

07/08/2025 10h53
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta de frio intenso até o início da próxima semana que deve derrubar as temperaturas em Campo Grande a partir desta sexta-feira (8). De acordo com a previsão, as temperaturas podem chegar a 8ºC no domingo. Já no sábado (9) e segunda-feira (11), os termômetros podem marcar mínimas entre 10ºC e 11ºC.

Com a chegada dessa nova frente fria, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania vai reativar, a partir desta sexta-feira, o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna para atender às pessoas em situação de rua durante o período noturno. Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, no dia 28 de maio, esta será a primeira vez que o Ponto de Apoio irá funcionar no fim-de-semana. O Centro POP também ficará aberto no sábado e domingo para reforçar o atendimento a essa população, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.

A decisão de abertura do Ponto de Apoio segue resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC, conforme alertas emitidos pela Defesa Civil Municipal, em articulação com a Superintendência de Política de Direitos Humanos e de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS).

A sétima etapa do Ponto de Apoio segue o horário de funcionamento das demais etapas, com abertura às 18 horas e encerramento às 6 horas. A iniciativa tem como objetivo oferecer suporte às pessoas em situação de rua que recusam acolhimento permanente nas unidades da Rede de Assistência Social.

Desde o dia 28 de maio, quando foi realizada a primeira fase do Projeto Inverno Acolhedor, um total de 905 acolhimentos foram efetivados no Ponto de Apoio. Durante as ações, foram entregues mais de mil marmitas doadas por organizações da sociedade civil, entidades religiosas parceiras e também produzidas pelas merendeiras das unidades de acolhimento. Apesar das temperaturas elevadas registradas nas últimas semanas, a SAS continua intensificando as ações de acolhimento e abordagens à população em situação de rua durante o inverno.

O trabalho de abordagem é reforçado com a entrega de cobertores e o mapeamento de pontos estratégicos, sempre respeitando o direito de recusa dos indivíduos aos serviços oferecidos, conforme garantido pela Constituição Federal. A população também pode colaborar denunciando locais onde há pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, possibilitando que as equipes atuem de forma mais eficiente.

Dados gerais

Além dos acolhimentos, a SAS, em parceria com as demais políticas públicas da gestão municipal vem realizando durante o Inverno Acolhedor, ações complementares de atendimento à população em situação de rua, por meio de mutirões no Centro POP com a participação da Funsat, Emha e equipe da Central do Cadastro Único da SAS.

Até o momento foram realizados 92 atendimentos pela Emha e mais de 60 pela Funsat. Durante as seis etapas do projeto, as comunidades terapêuticas receberam 71 usuários que aceitaram iniciar tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas. No total, foram realizadas 408 ações complementares. “Estamos atentos às previsões meteorológicas junto a Defesa Civil e sempre começamos a organizar as ações com uma semana de antecedência para garantir toda a estrutura de atendimento às pessoas em vulnerabilidade”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Prefeitura convoca centenas de candidatos de processo seletivo da SAS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Relatos de vítimas ajudam Procon a mapear novos golpes contra idosos
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Está na rota? Fumacê passa por dois bairros nessa quinta-feira
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
30°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 16°
29°

Sensação

2.27 km/h

Vento

29%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 27 minutos Isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos vai a sanção
Há 27 minutos Cãmara inicia sessão para analisar as propostas em pauta; acompanhe
Há 27 minutos Zé Teixeira solicita usina fotovoltaica e reparos na rede elétrica
Há 27 minutos Comissão aprova projeto que prevê apoio a cidades inclusivas
Há 27 minutos Parlamentares da América Latina e do Caribe preparam carta com propostas para a Conferência do Clima
Anúncio
Mais lidas
1
Há 21 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
4
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados