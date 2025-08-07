Defesa Civil alerta para frio intenso e Prefeitura ativa Ponto de Apoio nesta sexta-feira (8)

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta de frio intenso até o início da próxima semana que deve derrubar as temperaturas em Campo Grande a partir desta sexta-feira (8). De acordo com a previsão, as temperaturas podem chegar a 8ºC no domingo. Já no sábado (9) e segunda-feira (11), os termômetros podem marcar mínimas entre 10ºC e 11ºC.

Com a chegada dessa nova frente fria, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania vai reativar, a partir desta sexta-feira, o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna para atender às pessoas em situação de rua durante o período noturno. Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, no dia 28 de maio, esta será a primeira vez que o Ponto de Apoio irá funcionar no fim-de-semana. O Centro POP também ficará aberto no sábado e domingo para reforçar o atendimento a essa população, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.

A decisão de abertura do Ponto de Apoio segue resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC, conforme alertas emitidos pela Defesa Civil Municipal, em articulação com a Superintendência de Política de Direitos Humanos e de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS).

A sétima etapa do Ponto de Apoio segue o horário de funcionamento das demais etapas, com abertura às 18 horas e encerramento às 6 horas. A iniciativa tem como objetivo oferecer suporte às pessoas em situação de rua que recusam acolhimento permanente nas unidades da Rede de Assistência Social.

Desde o dia 28 de maio, quando foi realizada a primeira fase do Projeto Inverno Acolhedor, um total de 905 acolhimentos foram efetivados no Ponto de Apoio. Durante as ações, foram entregues mais de mil marmitas doadas por organizações da sociedade civil, entidades religiosas parceiras e também produzidas pelas merendeiras das unidades de acolhimento. Apesar das temperaturas elevadas registradas nas últimas semanas, a SAS continua intensificando as ações de acolhimento e abordagens à população em situação de rua durante o inverno.

O trabalho de abordagem é reforçado com a entrega de cobertores e o mapeamento de pontos estratégicos, sempre respeitando o direito de recusa dos indivíduos aos serviços oferecidos, conforme garantido pela Constituição Federal. A população também pode colaborar denunciando locais onde há pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, possibilitando que as equipes atuem de forma mais eficiente.

Dados gerais

Além dos acolhimentos, a SAS, em parceria com as demais políticas públicas da gestão municipal vem realizando durante o Inverno Acolhedor, ações complementares de atendimento à população em situação de rua, por meio de mutirões no Centro POP com a participação da Funsat, Emha e equipe da Central do Cadastro Único da SAS.

Até o momento foram realizados 92 atendimentos pela Emha e mais de 60 pela Funsat. Durante as seis etapas do projeto, as comunidades terapêuticas receberam 71 usuários que aceitaram iniciar tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas. No total, foram realizadas 408 ações complementares. “Estamos atentos às previsões meteorológicas junto a Defesa Civil e sempre começamos a organizar as ações com uma semana de antecedência para garantir toda a estrutura de atendimento às pessoas em vulnerabilidade”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.