Relatos de vítimas ajudam Procon a mapear novos golpes contra idosos

A aposentada Maria de Fátima Cardoso não duvidou quando, há uma semana, recebeu uma ligação via celular de uma pessoa oferecendo a ela a compra virtual de uma oração de São Miguel Arcanjo e um pergaminho especial, que ela receberia em casa. O pacote também incluía livros religiosos. No mesmo instante ela fez um PIX – modalidade de pagamento mais utilizada pelos golpistas – de R$ 95,00, porém o material prometido nunca foi enviado para o seu aparelho.

Ao perceber que havia caído em um golpe, a aposentada ainda tentou entrar em contato pelo número chamado, mas sem sucesso. Esta não foi a primeira vez que Maria de Fátima foi enganada por golpistas. “Já caí em um golpe relacionado a uma promoção de celular e acabei perdendo R$ 240,00”, contou. “Era muito cedo e eu ainda estava acordando, acabei transferindo o dinheiro, mas era uma promoção enganosa”, disse.

Quem também foi vítima de um golpe semelhante foi a dona-de-casa Lurdes Marlene Günter, que imaginou ter comprado um celular para o filho por meio de uma pessoa que se passou por atendente de uma loja, oferecendo uma promoção relâmpago, mas o aparelho nunca foi enviado. “A pessoa tinha muitas informações a meu respeito, por isso hoje tomo muito cuidado quando recebo ligações. Essa palestra foi muito importante e eu pude perceber como estava desatualizada quanto aos golpes que somos vítimas”, afirmou.

Os relatos apresentados na palestra realizada pelo Procon da Capital no CCI Vovó Ziza, comprovam que os idosos são o público mais vulnerável, por isso, o preferido dos golpistas, que buscam modificar com frequência as abordagens e modalidades de golpes aplicadas contra esse público.

Segundo dados do órgão, pelo menos 60 atendimentos referentes a golpes contra idosos são registrados por mês no Procon de Campo Grande. “Esses números evidenciam a necessidade de conscientização e proteção dos nossos idosos contra práticas criminosas cada vez mais sofisticadas”, ressaltou o superintendente do Procon, José Costa Neto, que ressaltou a importância das palestras também como forma de manter o órgão atualizado quanto às investidas dos golpistas e fraudadores.

“Gostei de saber que a equipe do Procon se propôs a voltar para esclarecer dúvidas e atualizar as informações sobre os golpes. É importante ficar atento, porque recebo muitas ligações suspeitas, inclusive de pessoas se passando por funcionários de bancos que eu nunca tive conta”, revelou o aposentado Martinho Pires de Oliveira.

Projeto

A palestra no CCI Vovó Ziza foi a primeira de uma série que o Procon de Campo Grande está organizando para tirar as dúvidas e levar informações atualizadas sobre os golpes e fraudes que mais atingem os idosos. A próxima ação acontecerá dia 20, na aldeia Água Bonita.

De acordo com o superintendente, as ações são importantes, pois ajudam os idosos a identificar sinais de alerta, aprender dicas de segurança e saber como agir caso sejam vítimas de golpes, como fraudes por telefone, phishing, golpes digitais, falsos prestadores de serviço, fraudes financeiras, entre outros.

Durante as palestras, especialistas abordam exemplos práticos e esclarecem dúvidas, promovendo um espaço de aprendizado e troca de experiências. Além disso, reforçam a importância de não compartilhar dados pessoais, desconfiar de ligações suspeitas, links desconhecidos e ofertas muito vantajosas.

Os golpes mais frequentes também envolvem perfis falsos em redes sociais, falsos prestadores de serviço e fraudes financeiras, como empréstimos fraudulentos e cartões clonados. Para evitar essas armadilhas, o órgão recomenda que os idosos nunca forneçam informações pessoais ou bancárias por telefone ou internet, desconfiem de ofertas suspeitas e sempre busquem orientações confiáveis.

O superintendente reforça a necessidade de denunciar: “Quando alguém suspeitar de um golpe, é fundamental procurar as autoridades e o Procon. Quanto mais cedo agirmos, menor será o prejuízo e maior a chance de identificar os criminosos”, concluiu.