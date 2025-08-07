Indígena é preso acusado de estupro de vulnerável em Ponta Porã

Nesta quinta-feira (7), policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, com o apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Ponta Porã e da Delegacia de Polícia do município de Antônio João, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão, bem como ao mandado de prisão temporária expedido em desfavor da liderança indígena C.S., residente em uma aldeia indígena, situada na região da Cabeceira do Apa, zona rural do município de Ponta Porã.

A investigação teve início a partir de denúncia anônima recebida por meio do canal Disque 100, posteriormente formalizada pelo Conselho Tutelar local. As informações indicavam que o investigado estaria praticando reiteradamente crimes de estupro de vulnerável, em série, contra diversas vítimas, incluindo crianças, adolescentes, idosos e membros de sua própria família, todos integrantes da comunidade indígena.

As diligências preliminares apontaram que as vítimas apresentavam temor fundado em denunciar os abusos, receosas de sofrer represálias ou até mesmo serem expulsas da aldeia, dada a posição de liderança exercida pelo investigado.

Diante da gravidade dos fatos e da necessidade de preservar a integridade física e psicológica das vítimas, representou-se pela decretação da prisão temporária do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário e devidamente cumprida na presente data.

Com a segregação cautelar do suspeito, a expectativa é que novas vítimas, até então silenciadas pelo medo, sintam-se encorajadas a procurar a Delegacia de Polícia para formalizar suas denúncias e colaborar com a completa elucidação dos fatos.

As investigações prosseguem sob sigilo legal, a fim de resguardar as vítimas e a comunidade envolvida.