Aniversário
Câmara

Lei reconhece carnaval do Rio como manifestação da cultura nacional

A Lei 15.188/25 , publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7), reconhece como manifestação da cultura nacional o carnaval do...

07/08/2025 09h49
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Tomaz Silva/Agência Brasil
Tomaz Silva/Agência Brasil

A Lei 15.188/25 , publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7), reconhece como manifestação da cultura nacional o carnaval do município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. A lei teve origem no Projeto de Lei 1730/24, da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

Ao apresentar a proposta, a deputada lembrou que "o Carnaval carioca tornou-se um motor do que em décadas mais recentes passou a se denominar economia da cultura, setor essencial para a empregabilidade, a criação de valor agregado e o crescimento socioeconômico que nossa nação tanto precisa".

Conforme explica a parlamentar, o primeiro rancho carnavalesco carioca surgiu em 1893, o primeiro desfile de escolas de samba ocorreu em 1932 e a primeira vez que os poderes públicos ofereceram apoio e patrocínio ao Carnaval carioca foi registrada em 1935, processo que ilustra a dinâmica de uma cultura negra.

