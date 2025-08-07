Previsão do Tempo em Nioaque: Sol e calor marcam a semana

A semana em Nioaque será de tempo firme e temperaturas elevadas. De acordo com os institutos de meteorologia, os próximos dias devem seguir com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva para o município.

As temperaturas variam entre mínimas de 21°C durante a madrugada e máximas que podem ultrapassar os 35°C no período da tarde. A umidade relativa do ar tende a ficar baixa nas horas mais quentes do dia, o que exige atenção à hidratação e cuidados com a saúde, especialmente para crianças e idosos.

Não há alertas de instabilidades até o momento, mas é importante acompanhar atualizações em caso de mudanças no tempo.