Fies 2025: sai lista de espera para o segundo semestre

Na tarde desta quarta-feira, 6, o Ministério da Educação (MEC) publicou a lista de espera do Fies para o segundo semestre. A convocação que ocorre automaticamente para os que não foram aprovados na chamada única, será feita exclusivamente na página do Fies até 19 de setembro.

Os pré-selecionados devem:

Acessar o sistema Fies Seleção com login pelo Gov.br e complementar os dados em até três dias úteis;

Enviar ou entregar os documentos à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição em até cinco dias úteis;

Passar pela aprovação do agente financeiro (banco) em até dez dias após a validação pela CPSA.

Este semestre, o Fies contou com 276.140 inscrições e 111.402 participantes inscritos (cada um podendo indicar até três cursos). Ao todo, o MEC oferece mais de 112 mil vagas em 2025, sendo 74,5 mil neste segundo semestre.

Metade das vagas é destinada ao Fies Social, para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 759,00 em 2025) inscritos no CadÚnico, que ficam dispensados da comprovação de renda.