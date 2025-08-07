Exportações de celulose colocam Três Lagoas entre as gigantes do Brasil

Três Lagoas, tradicionalmente conhecida como a “Capital nacional da celulose”, desponta com números expressivos em sua pauta de exportações: somando o ano de 2024 e o primeiro semestre de 2025, o município vendeu R$ 1,1 bilhão em celulose para os Estados Unidos.

Esse volume coloca Três Lagoas na 21ª posição entre as cidades brasileiras que mais exportam para o país norte-americano. Em comparação, na liderança regional, Campo Grande exportou cerca de R$ 650 milhões, seguida por Corumbá (R$ 500 milhões) e Ribas do Rio Pardo (R$ 355 milhões.

Um destaque importante: apesar da aplicação de uma sobretaxa de 50% pelos EUA a diversos produtos brasileiros a partir de 6 de agosto de 2025, a celulose está entre os quase 700 itens que foram excluídos desse “tarifaço”.

Dessa forma, o setor celulósico continua competitivo frente ao principal destino das exportações, evitando o impacto fiscal aplicado a outros produtos, como a carne bovina, que sofreu forte taxação.