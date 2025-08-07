Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Economia

Exportações de celulose colocam Três Lagoas entre as gigantes do Brasil

Mesmo com nova tarifa americana sobre produtos brasileiros, celulose de Três Lagoas segue isenta e mantém competitividade no mercado internacional

07/08/2025 08h44Atualizado há 2 horas
Por: Gabriela Rufino
Prefeitura de Três Lagoas
Prefeitura de Três Lagoas

Três Lagoas, tradicionalmente conhecida como a “Capital nacional da celulose”, desponta com números expressivos em sua pauta de exportações: somando o ano de 2024 e o primeiro semestre de 2025, o município vendeu R$ 1,1 bilhão em celulose para os Estados Unidos.

Esse volume coloca Três Lagoas na 21ª posição entre as cidades brasileiras que mais exportam para o país norte-americano. Em comparação, na liderança regional, Campo Grande exportou cerca de R$ 650 milhões, seguida por Corumbá (R$ 500 milhões) e Ribas do Rio Pardo (R$ 355 milhões.

Um destaque importante: apesar da aplicação de uma sobretaxa de 50% pelos EUA a diversos produtos brasileiros a partir de 6 de agosto de 2025, a celulose está entre os quase 700 itens que foram excluídos desse “tarifaço”.

Dessa forma, o setor celulósico continua competitivo frente ao principal destino das exportações, evitando o impacto fiscal aplicado a outros produtos, como a carne bovina, que sofreu forte taxação.

  • Município: Três Lagoas (MS), a 326 km de Campo Grande. Conhecida como “Capital da Celulose”.

  • Exportações para os EUA: R$ 1,1 bilhão em celulose (2024 + 1º semestre de 2025).

  • Ranking entre exportadoras para os EUA: 21ª cidade do Brasil.

  • Comparativo regional: Campo Grande (R$ 650 mi), Corumbá (R$ 500 mi), Ribas do Rio Pardo (R$ 355 mi).

  • Tarifa dos EUA: Celulose está entre os poucos produtos brasileiros não atingidos pela sobretaxa adicional de 50%.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Eletrobras registra lucro líquido de R$ 1,469 bilhão no 2º trimestre
© Antonio Cruz/Agência Brasil Haddad entrega hoje a Lula plano contra efeitos do tarifaço dos EUA
© Antonio Cruz/Agência Brasil Haddad diz que tarifaço afetará 4% das exportações aos EUA
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
26°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 16°
26°

Sensação

1.93 km/h

Vento

38%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 minutos Polícia Civil prende suspeito de ameaças em flagrante, em Água Clara
Há 4 minutos Acadepol convoca servidores para curso de capacitação voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência
Há 4 minutos Polícia Civil deflagra Operação “Caixa Três” em Dourados
Há 4 minutos Relatos de vítimas ajudam Procon a mapear novos golpes contra idosos
Há 4 minutos Defesa Civil alerta para frio intenso e Prefeitura ativa Ponto de Apoio nesta sexta-feira (8)
Anúncio
Mais lidas
1
Há 17 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 6 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 6 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
4
Há 6 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados