Cerimonial no Legislativo encerra curso com compêndio guia para setores e gabinetes

Servidores dos diversos setores e gabinetes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) finalizaram nesta segunda-feira (12) o Curso Cerimonial no Legislativo, em que, em quatro módulos, puderam compreender normas, procedimentos e protocolos que envolvem o trabalho do setor cerimonialista em todos os eventos que ocorrem dentro e fora da Casa de Leis.

Com o encerramento foram entregues os certificados e um compêndio que servirá de guia para diversas atividades que possam ser organizadas futuramente. “Foi muito válido, porque deu um ‘up’ com esse compêndio com todas as resoluções, com informações sobre todas as homenagens, diversas informações que se torna um facilitador para a pesquisa deles”, ressaltou a diretora de Cerimonial da ALEMS, Severina Silva, quem ministrou o curso ao lado da servidora do Cerimonial e bacharel em Direito, Vivian Hungaro.

Outros cursos estão sendo formulados pela equipe, como etiqueta coorporativa, oratória e atender com qualidade, ainda em fase de aprovação junto à Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet da ALEMS, quem promove as qualificações junto aos servidores da Casa de Leis. “Todos os funcionários que estiveram com a gente nos deram um feedback muito positivo ao conteúdo que trouxemos e nosso objetivo é sempre trazer algo prático e direcionado ao trabalho. Acredito que conseguimos atingir esse objetivo”, celebrou Vivian.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Servidor Ricardo Higa elogiou a iniciativa

Na aula de hoje foi explicado sobre o Decreto 70.274 de 1972 que dispõe sobre a ordem geral de precedência, que determina como as autoridades e outras pessoas se posicionam em eventos oficiais. Para o servidor do setor de Revisão e Taquigrafia, Ricardo Higa, o curso foi muito válido. “Foi muito interessante e válido, porque no meu setor tem muitas coisas que estão amparadas em legislações e foi muito bom mostrar essas leis, porque é de tal forma, porque tem que se usar tais siglas, então foi muito interessante mesmo”, ressaltou.

O evento ocorreu na Sala Multiuso e também contou com turma no período vespertino devido à alta procura. Outros dois eventos já agendados: palestra sobre o enfrentamento ao assédio sexual e moral (dia 15, às 14h) e palestra sobre a conscientização e prevenção da hipertensão arterial (dia 16, às 10h). Mais informações sobre os cursos e eventos da Escola do Legislativo podem ser acompanhadas pelo Instagram @escoladolegislativoms ou pelo ramal 6261.