Polícia Militar atende ocorrência de descumprimento de medida protetiva em Corumbá durante a Operação Shamar

Na manhã desta quarta-feira (06/08), por volta das 9h30, a Polícia Militar, por meio da equipe da Rádio Patrulha do 6º BPM, atendeu uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência nas imediações da Rua Gonçalves Dias, em Corumbá/MS.

A vítima acionou o telefone de emergência 190 relatando que seu ex-companheiro estaria em sua residência, contrariando determinação judicial de distanciamento. Segundo a solicitante, o autor foi recentemente posto em liberdade do sistema prisional, encontrando-se atualmente sob monitoramento eletrônico por tornozeleira.

De acordo com as informações apuradas no local, o autor foi flagrado na residência da vítima, descumprindo a medida judicial de afastamento anteriormente imposta. Diante da situação e para assegurar o fiel cumprimento da medida protetiva, os policiais conduziram as partes envolvidas à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

A Polícia Militar reforça que medidas protetivas devem ser respeitadas integralmente, sendo o seu descumprimento considerado crime, passível de prisão. A atuação rápida da equipe policial evidencia o compromisso da corporação com a defesa das mulheres e o enfrentamento à violência doméstica e familiar, especialmente durante o mês de Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização sobre o tema.

Além do atendimento à ocorrência, no dia 06 de agosto, o 6º BPM realizou outras ações importantes no contexto da Operação Shamar, entre elas:

Uma palestra educativa sobre o enfrentamento à violência doméstica na Escola Rural Maria Ana Ruso, localizada no Assentamento 72, no município de Ladário, alcançando diretamente 25 pessoas da comunidade escolar;

Quatro fiscalizações de medidas protetivas também foram realizadas em Ladário, com o objetivo de garantir o cumprimento das ordens judiciais e oferecer segurança às vítimas de violência.

Violência doméstica é crime. Denuncie. Ligue 190 ou 180.



