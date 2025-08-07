Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar atende ocorrência de descumprimento de medida protetiva em Corumbá durante a Operação Shamar

Na manhã desta quarta-feira (06/08), por volta das 9h30, a Polícia Militar, por meio da equipe da Rádio Patrulha do 6º BPM, atendeu uma ocorrência ...

07/08/2025 07h38
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na manhã desta quarta-feira (06/08), por volta das 9h30, a Polícia Militar, por meio da equipe da Rádio Patrulha do 6º BPM, atendeu uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência nas imediações da Rua Gonçalves Dias, em Corumbá/MS.

A vítima acionou o telefone de emergência 190 relatando que seu ex-companheiro estaria em sua residência, contrariando determinação judicial de distanciamento. Segundo a solicitante, o autor foi recentemente posto em liberdade do sistema prisional, encontrando-se atualmente sob monitoramento eletrônico por tornozeleira.

De acordo com as informações apuradas no local, o autor foi flagrado na residência da vítima, descumprindo a medida judicial de afastamento anteriormente imposta. Diante da situação e para assegurar o fiel cumprimento da medida protetiva, os policiais conduziram as partes envolvidas à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

A Polícia Militar reforça que medidas protetivas devem ser respeitadas integralmente, sendo o seu descumprimento considerado crime, passível de prisão. A atuação rápida da equipe policial evidencia o compromisso da corporação com a defesa das mulheres e o enfrentamento à violência doméstica e familiar, especialmente durante o mês de Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização sobre o tema.

Além do atendimento à ocorrência, no dia 06 de agosto, o 6º BPM realizou outras ações importantes no contexto da Operação Shamar, entre elas:

  • Uma palestra educativa sobre o enfrentamento à violência doméstica na Escola Rural Maria Ana Ruso, localizada no Assentamento 72, no município de Ladário, alcançando diretamente 25 pessoas da comunidade escolar;
  • Quatro fiscalizações de medidas protetivas também foram realizadas em Ladário, com o objetivo de garantir o cumprimento das ordens judiciais e oferecer segurança às vítimas de violência.

Violência doméstica é crime. Denuncie. Ligue 190 ou 180.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende suspeito de ameaças em flagrante, em Água Clara
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Acadepol convoca servidores para curso de capacitação voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil deflagra Operação “Caixa Três” em Dourados
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
26°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 16°
26°

Sensação

1.93 km/h

Vento

38%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 minutos Polícia Civil prende suspeito de ameaças em flagrante, em Água Clara
Há 3 minutos Acadepol convoca servidores para curso de capacitação voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência
Há 3 minutos Polícia Civil deflagra Operação “Caixa Três” em Dourados
Há 3 minutos Relatos de vítimas ajudam Procon a mapear novos golpes contra idosos
Há 3 minutos Defesa Civil alerta para frio intenso e Prefeitura ativa Ponto de Apoio nesta sexta-feira (8)
Anúncio
Mais lidas
1
Há 17 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 6 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 6 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
4
Há 6 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados