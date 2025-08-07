Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Pautada redação final de proposta de proteção aos consumidores de apostas virtuais

Os deputados devem votar, na manhã desta quinta-feira (7), durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a reda...

07/08/2025 07h38
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Sessão ordinária é realizada no plenário a partir das 9h e é aberta à imprensa e à participação de toda sociedade
Sessão ordinária é realizada no plenário a partir das 9h e é aberta à imprensa e à participação de toda sociedade

Os deputados devem votar, na manhã desta quinta-feira (7), durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a redação final do Projeto de Lei 10/2025 , que estabelece diretrizes e medidas para proteger o consumidor dos impactos das apostas virtuais. Outros três projetos estão na pauta. A sessão tem início às 9h e é aberta à imprensa e ao público em geral.

Aprovado em segunda discussão por unanimidade, o Projeto de Lei 10/2025, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), volta ao plenário para ser votado em redação final por ter recebido duas emendas do próprio autor. O projeto cria diretrizes e medidas relativas aos jogos virtuais para prevenir o superendividamento e garantir a proteção da saúde e bem-estar da população.

Também deve votada a redação final do Projeto de Lei 31/2025 , de autoria do deputado Zeca do PT. A proposta inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul a Feira Literária de Bonito (FLIB).

Em segunda discussão, deve ser votado o Projeto de Lei 18/2025 , de autoria do deputado Paulo Duarte (PSB). A proposta obriga a instalação de elevador com dimensões adequadas para o transporte de maca em edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo em Mato Grosso do Sul.

Os deputados também devem votar, em primeira discussão, o Projeto de Lei 158/2025 , do Poder Executivo. A proposta altera a redação de dispositivo da Lei 1.854/1998 para atualizar o valor limite para a MSGÁS contrair empréstimos, financiamentos e firmar convênios com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende suspeito de ameaças em flagrante, em Água Clara
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Acadepol convoca servidores para curso de capacitação voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil deflagra Operação “Caixa Três” em Dourados
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
26°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 16°
26°

Sensação

1.93 km/h

Vento

38%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 minutos Polícia Civil prende suspeito de ameaças em flagrante, em Água Clara
Há 3 minutos Acadepol convoca servidores para curso de capacitação voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência
Há 3 minutos Polícia Civil deflagra Operação “Caixa Três” em Dourados
Há 3 minutos Relatos de vítimas ajudam Procon a mapear novos golpes contra idosos
Há 3 minutos Defesa Civil alerta para frio intenso e Prefeitura ativa Ponto de Apoio nesta sexta-feira (8)
Anúncio
Mais lidas
1
Há 17 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 6 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 6 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
4
Há 6 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados