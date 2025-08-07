Com vínculos que ultrapassam 16 anos, Casa da Saúde de MS é referência no tratamento contínuo de pacientes crônicos

Mais de 26 mil pacientes ativos utilizam o serviço de forma ininterrupta; lista inclui medicamentos para doenças como asma, Parkinson, epilepsia e hipertensão pulmonar

Sete em cada dez pacientes atualmente cadastrados na Casa da Saúde utilizam o serviço de forma contínua há mais de uma década. Os dados da Assistência Farmacêutica da SES (Secretaria de Estado de Saúde) revelam que dos 37.863 pacientes ativos, mais de 26 mil acessam o programa de forma ininterrupta, garantindo o tratamento adequado para condições crônicas que exigem o uso regular de medicamentos especializados.

Muitos desses pacientes inclusive mantêm o vínculo com a unidade há bem mais do que 10 anos. Há registros de usuários que recebem medicamentos desde 2008 e 2009, por exemplo, demonstrando o papel fundamental da Casa da Saúde na garantia do acesso a tratamentos de alto custo ao longo da vida.

Esses tratamentos envolvem medicamentos para asma grave, doença de Parkinson, epilepsia de difícil controle, hipertensão pulmonar, artrite reumatoide, entre outros.

“Esse dado mostra o quanto o serviço é essencial para a manutenção da qualidade de vida de quem convive com doenças crônicas. A regularidade no fornecimento desses medicamentos faz diferença direta no controle clínico e na autonomia dos pacientes”, afirma a coordenadora da Assistência Farmacêutica da SES, Patrícia Veiga Carrilho Olszewski.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Suporte farmacêutico

A Casa da Saúde atende à população por meio do CEAF (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), que exige laudos, exames e protocolos clínicos rigorosos para a liberação dos medicamentos. É esse controle que assegura a continuidade e o uso adequado dos tratamentos no SUS (Sistema Único de Saúde).

A maior parte dos usuários da Casa da Saúde é formada por adultos e idosos que dependem da unidade para dar continuidade ao tratamento conforme indicação médica. Em muitos casos, o serviço é a principal ou única fonte de acesso aos medicamentos, especialmente aqueles que não estão disponíveis na rede básica municipal ou têm custo elevado.

A retirada dos medicamentos é feita mediante agendamento e apresentação da documentação atualizada. Também há possibilidade de recebê-los diretamente na residência, por meio do Programa Remédio em Casa. Além do atendimento presencial, a Secretaria de Saúde também realiza ações voltadas ao uso racional dos medicamentos e à melhoria da logística de distribuição.

A Casa da Saúde está localizada na Rua Dom Aquino, 1789, no Centro de Campo Grande. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com suporte farmacêutico e orientações à população.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Casa da Saúde

--

Relacionada: