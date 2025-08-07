MS-377 será restaurada para atender avanço do setor de celulose em Três Lagoas e em Inocência

O Governo de Mato Grosso do Sul vai investir quase R$ 24 milhões na restauração de 48,2 quilômetros da rodovia MS-377, no trecho que liga os municípios de Três Lagoas e Inocência. A obra contratada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) vem para atender às novas demandas logísticas da região, que se transformou nos últimos anos em uma das principais áreas de produção de celulose do país.

Conhecida como 'Vale da Celulose', a região tem registrado mudanças profundas na sua matriz produtiva. Pastagens deram lugar a plantações de eucalipto, impulsionadas pela instalação de grandes industrias, como a da Suzano, em operação em Ribas do Rio Pardo, e a nova fábrica da chilena Arauco, atualmente em construção em Inocência.

O crescimento do setor levou a um aumento significativo no tráfego de veículos comerciais pesados, especialmente bitrens e tritrens que transportam madeira das florestas plantadas até os polos de processamento ou centros logísticos.

A restauração da MS-377 integra uma estratégia mais ampla do Governo do Estado para fortalecer a infraestrutura logística em áreas de expansão econômica. "Estamos acompanhando de perto as transformações no leste do Estado. E respondemos a essas mudanças com agilidade e planejamento. A logística é um fator determinante para a competitividade de Mato Grosso do Sul", reforça o secretário Guilherme Alcântara.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A estrada interliga pontos estratégicos, servindo como corredor para o transporte da celulose. Com o crescimento acelerado do fluxo logístico, vários trechos da rodovia apresentavam desgaste acentuado e problemas de trafegabilidade.

O contrato para a execução da obra foi assinado em 30 de julho de 2025 e tem prazo de execução de 450 dias corridos, com vigência estendida por até 120 dias após a conclusão. Os recursos são oriundos do orçamento estadual, com nota de empenho inicial de R$ 1,8 milhão. A contratação foi feita por meio de licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, conforme estabelece a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/21).

A expectativa é de que, com a conclusão da obra, o escoamento da produção florestal e industrial ganhe mais fluidez e segurança, reduzindo o desgaste dos veículos, o consumo de combustível e os custos operacionais para as empresas do setor. Além disso, a restauração deve beneficiar comunidades rurais e produtores da região, melhorando a mobilidade local e o acesso a serviços.

A MS-377, até há pouco uma rota secundária, passa agora a desempenhar um papel estratégico no novo ciclo de desenvolvimento que se consolida no Estado, movido à industrialização e inovação.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog

Fotos: Chico Ribeiro/Arquivo