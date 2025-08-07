Whats

Mato Grosso do Sul

Beneficiário do Bolsa Atleta, Yeltsin Jacques representa o Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico

O multicampeão Yeltsin Jacques foi convocado para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, que será realizado em Nova D...

07/08/2025 06h30
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O multicampeão Yeltsin Jacques foi convocado para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, que será realizado em Nova Deli, capital da Índia. A competição está marcada para acontecer entre 27 de setembro e 5 de outubro. O sul-mato-grossense é contemplado pelo Bolsa Atleta MS, programa do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer).

A delegação brasileira foi convocada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e contará com 50 atletas e 10 atletas-guia. Esta será a 12ª participação do Brasil em um Mundial da modalidade.

Yeltsin Jacques escreveu um capítulo marcante na história do paradesporto ao conquistar o bicampeonato paralímpico na Paralimpíada de Paris, em 2024. Ele venceu a prova dos 1.500 metros da classe T11 (voltada a atletas com deficiência visual), com o tempo de 3min55s82, superando seu próprio recorde mundial, anteriormente registrado em Tóquio-2020, com 3min57s60. Com esse resultado, somou sua segunda medalha na edição parisiense e elevou para quatro o total de conquistas em Jogos Paralímpicos, incluindo os dois ouros obtidos no Japão.

Aos 33 anos, o atleta consolida seu nome entre os grandes ícones do paratletismo mundial. “Estamos muito bem preparados, eu e os meninos, bem treinados, mais uma vez prontos para mais um Mundial. Este será o sexto da minha carreira e me sinto muito orgulhoso por mais uma vez representar o Brasil e o Mato Grosso do Sul nas principais competições do mundo, especialmente na maior competição do ano”, afirma Yeltsin.

O paratleta também refletiu sobre a responsabilidade de competir no mais alto nível, diante das marcas que já conquistou. “Sou o atual campeão paralímpico, campeão mundial e também recordista mundial. Isso traz uma responsabilidade enorme. Sei que preciso chegar lá e dar o meu melhor, porque hoje sou referência para muitos atletas que estão se preparando. A principal meta, para muitos, é me superar. Por isso, me dedico todos os dias a me superar também, a alcançar o meu melhor desempenho e, claro, trazer mais medalhas para que possamos comemorar mais uma vez aqui no Mato Grosso do Sul”.

Nascido em Campo Grande, o atleta compete ao lado de seu guia Guilherme Santos, com quem mantém total sintonia nas provas. A parceria contribui para o domínio brasileiro nas provas de meio fundo e fundo no cenário paralímpico internacional. Além de Guilherme, outros atletas-guia de Mato Grosso do Sul também foram convocados para o Mundial: Maurinaldo dos Santos e Edelson de Ávila Almeida.

Desde 2021, Mato Grosso do Sul é pioneiro na valorização dos atletas-guia ao instituir a Bolsa Atleta-Guia, sendo o primeiro estado do país a reconhecer oficialmente o papel essencial desses profissionais no rendimento esportivo. A política estadual serviu de referência e agora integra também os programas de incentivo do governo federal.

Além de garantir suporte ao atleta com deficiência, o programa assegura ao guia as condições necessárias para alcançar alto desempenho nas competições. Guilherme Santos, que também é beneficiário da bolsa estadual, vem ganhando projeção nacional pelo trabalho que desempenha no paradesporto. Esta será sua quarta participação no campeonato mundial.

“Para você ser um atleta-guia, você tem que amar aquilo, tem que amar guiar e, junto com a parceria, junto com seu atleta, durante todo o período de não só treinamento, mas fora dos treinos também, ter compreensão, acho que fortalece muito. E quando chega ali na hora da prova, é só traçar aquilo que foi feito nos treinos”, relata o atleta-guia.

Guilherme também destaca o avanço do paradesporto em Mato Grosso do Sul e o papel das novas gerações nesse cenário. "Temos muitos talentos surgindo na base, e acredito que o desempenho dos atletas daqui nas competições internacionais tem dado visibilidade ao paradesporto sul-mato-grossense. O Brasil hoje é a quinta potência mundial no paradesporto, e isso mostra como estamos crescendo não só aqui no estado, mas em todo o país”.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc
Foto de capa: Silvio Avila/CPB

