Aniversário
Campo Grande - MS

CG 126 anos: Feirão Habita começa nesta quinta-feira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), realiza a 9ª edição do Feirão Habita Campo G...

07/08/2025 06h30
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), realiza a 9ª edição do Feirão Habita Campo Grande entre os dias 7 e 22 de agosto, no Pátio Central Shopping. Considerado o maior evento de habitação de interesse social da Região Centro-Oeste, o feirão oferece condições facilitadas para que famílias realizem o sonho da casa própria.

A grande novidade desta edição é a ampliação do programa Sonho de Morar, que irá conceder 600 subsídios, somando mais de R$ 4,5 milhões para complementar a entrada do financiamento imobiliário. Os valores variam conforme a faixa de renda familiar:
• R$ 20 mil para famílias com renda até R$ 2.850,00;
• R$ 10 mil para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;
• R$ 4 mil para renda de até 7 salários mínimos.

Além disso, o setor privado concederá mais R$ 6 mil por unidade, abatidos da entrada. Os interessados devem estar cadastrados na EMHA, não possuir imóvel no nome e atender aos critérios dos programas de habitação de interesse social.

Serviço
9ª Feirão Habita Campo Grande
Data: De 07 a 22 de agosto de 2025
Horário: Das 8h às 19h
Local: Pátio Central Shopping – R. Mal. Rondon, 1380 – Centro

