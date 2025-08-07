Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Hemosul convoca doadores: estoques de O-, O+ e A- estão em nível crítico em Mato Grosso do Sul

Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos nas unidades da redeO Hemosul (Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul) está com os estoques de sangu...

07/08/2025 06h30
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos nas unidades da rede

O Hemosul (Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul) está com os estoques de sangue em estado crítico para os tipos O negativo, O positivo e A negativo. A baixa quantidade de bolsas disponíveis preocupa, especialmente em um período em que a demanda por transfusões se mantém constante nos hospitais e unidades de saúde do Estado.

Apesar da necessidade urgente desses tipos específicos, o Hemosul reforça que todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas. “Precisamos da ajuda da população para reforçar os estoques e garantir o atendimento a quem mais precisa. As doações são fundamentais para manter o funcionamento das unidades hospitalares e salvar vidas todos os dias”, explica a coordenadora da Rede Hemosul,Marina Sawada Torres.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) destaca a importância da doação voluntária e periódica de sangue. A reposição dos estoques é essencial para atender casos de urgência e emergência, cirurgias, pacientes com doenças crônicas e tratamentos como o câncer.

Quem pode doar:

  • Pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização dos responsáveis);
  • Com peso acima de 51 kg;
  • Em boas condições de saúde e bem alimentadas;
  • Portando documento oficial com foto.

O intervalo entre as doações é de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Onde doar:

As unidades da Rede Hemosul funcionam de segunda a sábado, com horários específicos de atendimento. Para mais informações sobre endereços, agendamento e horários, acesse: www.hemosul.ms.gov.br

Doe sangue, salve vidas. Sua solidariedade pode ser a esperança de alguém.

Danúbia Burema, Comunicação SES
Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo

