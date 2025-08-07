Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Turismo de MS investe na capacitação de agentes de viagem durante evento em Campinas

Mato Grosso do Sul será um dos protagonistas da edição de Campinas do “Agente Tá On na Estrada”, marcadaeste dia 7 de agosto, quinta-feira. A inici...

07/08/2025 06h30
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul será um dos protagonistas da edição de Campinas do “Agente Tá On na Estrada”, marcadaeste dia 7 de agosto, quinta-feira. A iniciativa, voltada à capacitação e valorização dos agentes de viagens, tem se destacado no calendário do trade turístico nacional por fortalecer conexões entre destinos e profissionais do setor.

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) participa ativamente do evento com uma palestra exclusiva e ações de networking, com o objetivo de apresentar aos agentes o que o estado tem de mais emblemático: suas paisagens naturais, experiências autênticas, hospitalidade e compromisso com a sustentabilidade.

Entre os destaques da apresentação estão os destinos já consolidados como as regiões turísticas Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal, que encantam visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo.

Além da palestra, o evento contará com rodadas de negócios, sorteios e momentos interativos, reunindo operadoras, redes hoteleiras, destinos turísticos, companhias aéreas e prestadores de serviços em um ambiente propício para relacionamento e atualização profissional.

"A presença de Mato Grosso do Sul no ‘Agente Tá On’ reforça nosso compromisso em ampliar a visibilidade de MS como destino de natureza, com experiências únicas e autênticas. “É também uma oportunidade de estreitar laços com os agentes de viagem, que são fundamentais para conectar o turista ao nosso território”, diz Rogério Chelotti, turismólogo da Fundação de Turismo de MS.

Durante o evento também serão compartilhados materiais promocionais digitais que reforçam o potencial de Mato Grosso do Sul para segmentos como ecoturismo, turismo de aventura e gastronomia regional. A expectativa é fortalecer o relacionamento com os agentes e ampliar a presença do destino nos roteiros comercializados em todo o país.

Débora Bordin, Comunicação Fundtur MS
Foto: @visitmsoficial

