Aniversário
Campo Grande - MS

Funsat oferta mais de 2,1 mil vagas em 136 profissões

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) anuncia, para esta quinta-feira (7), um novo painel de oportunidades com 2.116 vagas de empr...

07/08/2025 05h26
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) anuncia, para esta quinta-feira (7), um novo painel de oportunidades com 2.116 vagas de emprego, distribuídas entre 136 diferentes funções. O processo de intermediação contempla 206 empresas parceiras, com demandas por profissionais de diversos níveis de escolaridade e perfis de experiência.

Entre os cargos com maior número de vagas estão: operador de caixa (261), auxiliar de limpeza (123), desossador (100), operador de telemarketing ativo (101), auxiliar de cozinha (30), consultor de vendas (28), atendente de padaria (20), alimentador de linha de produção (15), ajudante de açougueiro (13), fiscal na prevenção de perdas (13), assistente de vendas (6) e mecânico de manutenção de máquinas industriais (4).

Além disso, a Funsat destaca sete oportunidades com “perfil aberto”, ou seja, que não exigem experiência anterior. São elas: açougueiro (23), atendente de balcão (26), auxiliar administrativo (2), estoquista (3), montador de estruturas metálicas (2), operador financeiro (40) e repositor de mercadorias (108)

A instituição também reforça o compromisso com a inclusão no mercado de trabalho, com cinco vagas destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCDs), para os seguintes cargos: empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), atendente de lojas (1) e agente de saneamento (1).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, onde o atendimento é realizado das 7h às 17h, de forma presencial. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800.

A lista completa de vagas atualizadas está disponível no portal oficial da Prefeitura de Campo Grande: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

Acompanhe também as novidades e ações da Funsat no Instagram: @funsat.cg.

