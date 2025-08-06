Caravina cobra retomada de obra de esgotamento sanitário e reparos no asfalto em Eldorado

O deputado estadual Caravina apresentou, nesta quarta-feira (6), um requerimento à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa solicitando informações à Sanesul sobre a paralisação da obra de esgotamento sanitário no município de Eldorado. A medida, motivada por demanda encaminhada pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Daiane Gomes Lacerda, busca esclarecer os motivos da interrupção dos serviços e a ausência de recomposição do asfalto nos trechos já afetados.

No documento, Caravina questiona qual empresa é responsável pela execução da obra, as razões que levaram à paralisação, por que os reparos no pavimento ainda não foram realizados e quais providências estão sendo tomadas para corrigir os danos e retomar as intervenções.

Segundo o parlamentar, a situação vem causando inúmeros transtornos à população, comprometendo a infraestrutura urbana, a saúde pública e a qualidade de vida dos moradores. “A falta de recomposição asfáltica, além de prejudicar a mobilidade, coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres. A comunidade não pode sofrer com os impactos de uma obra parada”, afirmou.

Caravina reforçou que seguirá acompanhando o caso para garantir que a Sanesul cumpra suas obrigações contratuais e restabeleça, com urgência, a normalidade dos serviços no município. “Nosso compromisso é com a população de Eldorado, que merece respeito e soluções rápidas para esse problema”, concluiu.