Prefeitura intensifica trabalho de tapa-buracos nas sete regiões urbanas de Campo Grande

A cada dia de sol forte, o ritmo dos trabalhos das equipes de tapa-buracos se intensifica tanto nos bairros quanto na região central de Campo Grande. Para atingir a meta diária de tampar entre 1.500 e 2.000 buracos, as atividades começam cedo, por volta das 6h, inclusive aos sábados e feriados. Nesta segunda-feira (5), as equipes da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) passam por várias vias da cidade.

A expectativa é de que o número de serviços efetivados aumente gradualmente, à medida que os pontos mais críticos — buracos maiores e mais profundos — forem eliminados. Com o fim do período chuvoso, a Sisep não enfrenta mais problemas como o solapamento, que são buracos abertos em vias pavimentadas, geralmente causados por danos nos tubos do sistema de drenagem de águas pluviais. Há ainda trechos onde a pavimentação foi parcialmente levada pela enxurrada.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Devido às chuvas frequentes no mês passado, as equipes conseguiram tampar entre 1.000 e 1.200 buracos por dia. No entanto, o número real de reparos é maior, já que, em locais com diversos pontos danificados próximos entre si, é realizado um corte geométrico em todo o trecho, visando à maior qualidade e durabilidade do serviço. Nesses casos, para fins de prestação de contas, contabiliza-se apenas um buraco.

Com o agravamento causado pelas chuvas intensas, muitos buracos aumentaram em profundidade e extensão, exigindo maior quantidade de massa asfáltica e mais tempo para execução dos reparos. Para se ter uma ideia, no ano passado foram utilizadas, em média, 4.075 toneladas mensais de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Em abril deste ano, foram consumidas 3.803 toneladas — um volume expressivo, considerando que o índice pluviométrico do mês foi anormal para o período.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem As imagens mostram os serviços de tapa-buracos realizados em Campo Grande.