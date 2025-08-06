Mara Caseiro busca implantação de pista de mountain bike, em Dourados

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou nesta terça-feira (6) indicação ao governador Eduardo Riedel solicitando estudos técnicos para a implantação de uma pista de mountain bike no Bosque do Bairro Estrela Hory, em Dourados (MS). A solicitação também foi encaminhada ao secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, e ao diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñez.

A proposta atende pedido do vereador Adilson Freitas Valdez (Dill do Povo), da Câmara Municipal de Dourados, e visa transformar o espaço em um ponto de fomento ao esporte de aventura, lazer e inclusão social.

Segundo a deputada, a criação da pista representa uma oportunidade de ocupar de forma saudável um espaço público ocioso, promovendo qualidade de vida, socialização e incentivo à prática esportiva, especialmente entre crianças, adolescentes e jovens da comunidade local.

“O Bosque do Estrela Hory possui uma localização privilegiada, grande área verde e características naturais ideais para a prática do mountain bike. O objetivo é transformar o local em um polo esportivo sustentável, que também possa abrigar uma escolinha da modalidade, ampliando o acesso à formação esportiva e ao lazer saudável”, destacou Mara Caseiro.

A parlamentar também cita como referência bem-sucedida a experiência de Nova Alvorada do Sul, município que implantou uma pista de mountain bike em área pública e colheu resultados positivos tanto na saúde da população quanto na movimentação do turismo esportivo local.

Além do potencial esportivo e ambiental, a área indicada conta com a estrutura remanescente de uma antiga academia da saúde, que pode ser reaproveitada para instalação de vestiários, sanitários ou depósito de equipamentos, otimizando os investimentos públicos com sustentabilidade.

Por fim, a indicação solicita que os órgãos competentes realizem estudo técnico de viabilidade, considerando critérios de segurança, acessibilidade, impacto ambiental e infraestrutura.

“É uma ação estratégica que une esporte, meio ambiente e cidadania. Estamos falando de um projeto com alto potencial de transformação social e urbanística para Dourados”, concluiu a deputada.