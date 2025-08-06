Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil incinera mais de duas toneladas de drogas em Três Lagoas

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Água Clara, realizou nesta quarta-feira (06), por volta das 9 horas, a in...

06/08/2025 22h55
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Água Clara, realizou nesta quarta-feira (06), por volta das 9 horas, a incineração de 2.107,309 kg de maconha.

A queima ocorreu em uma empresa localizada no município de Três Lagoas-MS. De acordo com o delegado Johanes Deguti, “essa incineração reforça o compromisso contínuo da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas, demonstrando a atuação firme das forças de segurança para garantir a paz social e a tranquilidade da comunidade”.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

