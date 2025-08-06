Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão discute denúncias de violações processuais em inquéritos e ações no STF

Parlamentares apontam desrespeito aos trâmites legais dos processos sobre os atos do 8 de janeiro

06/08/2025 21h50
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (7), audiência pública para discutir supostas violações processuais nos inquéritos e ações em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). O debate terá início às 14 horas, no plenário 6.

O evento foi sugerido pelos deputados Delegado Ramagem (PL-RJ), Coronel Meira (PL-PE) e Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Objetivo
Segundo os parlamentares, o objetivo é discutir denúncias de irregularidades no trâmite de investigações e processos judiciais relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023.

Relembre
 Uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manifestantes que defendiam um golpe de Estado invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes, em Brasília. Centenas de pessoas foram presas após os ataques.

Processos e prisões
De acordo com Ramagem, Meira e Van Hattem, milhares de prisões e processos foram instaurados após os eventos daquele dia, envolvendo centenas de advogados e a Defensoria Pública da União.

Os deputados afirmam que, durante a tramitação desses casos, teriam sido identificadas práticas que desrespeitam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

"O combate ao crime não pode prescindir da observância estrita ao âmbito de responsabilidade pessoal do agente", afirmou Ramagem.

“January 8 Files”
Coronel Meira e Van Hattem também pretendem discutir as denúncias divulgadas pelos jornalistas David Ágape, Eli Vieira e Michael Shellenberger, que apontam a existência de uma força-tarefa judicial paralela com membros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo os parlamentares, certidões elaboradas por esses servidores teriam sido usadas como base para a decretação de prisões preventivas.

"Essas certidões, em muitos casos, foram elaboradas a partir de análises apressadas de redes sociais, com critérios ideológicos e subjetivos", criticou Meira.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Economia com redução de alunos deve ser investida na qualidade da educação, defendem especialistas
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Motta diz que há limites para protestos e que o respeito à Mesa é inegociável
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
17°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 16°
16°

Sensação

2.03 km/h

Vento

64%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Economia com redução de alunos deve ser investida na qualidade da educação, defendem especialistas
Há 2 horas Motta diz que há limites para protestos e que o respeito à Mesa é inegociável
Há 3 horas Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Há 3 horas Caravina cobra retomada de obra de esgotamento sanitário e reparos no asfalto em Eldorado
Há 3 horas Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 6 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 6 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
4
Há 6 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 5 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados