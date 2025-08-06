Polícia Civil participa de ação integrada contra furto de fios em Corumbá

A Polícia Civil, em conjunto com a Guarda Municipal e a Prefeitura de Corumbá-MS, realizou, nesta terça-feira (05) uma operação integrada voltada ao combate do furto de fios na cidade. A ação teve como objetivo intensificar a fiscalização contra esse tipo de crime, que vem causando prejuízos à população e ao patrimônio público.

Durante a manhã, as equipes promoveram vistorias em estabelecimentos de compra e venda de sucata, com foco na identificação de materiais de origem ilícita. Já no período da noite, foram realizadas rondas e fiscalizações em pontos estratégicos do município, visando coibir novas ocorrências e identificar possíveis autores do crime.

De acordo com o delegado Guilherme Oliveira Pena, “o combate à receptação é uma etapa essencial no enfrentamento ao furto de fios, uma vez que desarticular a cadeia de compra e venda dificulta a prática criminosa”. Ainda segundo o delegado, no mês passado, a pena para o crime de furto dessa modalidade foi majorada, ampliando as chances de que indivíduos flagrados nessa prática permaneçam presos, reforçando o caráter preventivo e punitivo das operações.