Agosto Lilás: Em JardimPolícia Civil realiza ação contra a violência doméstica

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Jardim-MS, deu início, nesta terça-feira (05), às ações da campanha Agosto Lilás, com uma roda de conversa realizada junto ao setor psicossocial da Casa da Mulher Jardinense, reunindo mulheres atendidas pela instituição. O evento contou com a presença da primeira-dama do município, autoridades locais e policiais da 1ª DEAM de Campo Grande, que estão na região como parte da Operação Shamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

“As representantes da DEAM de Campo Grande vieram prestar apoio às ações desenvolvidas pela equipe de Jardim, promovendo o fortalecimento da rede de proteção e o intercâmbio de boas práticas no atendimento às vítimas”, explicou a delegada Allana Marieli Marazo Zarelli.

Durante a roda de conversa, foram abordados temas como os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, os canais de denúncia e a importância do acolhimento humanizado. A ação integra o cronograma do Agosto Lilás, campanha que visa a conscientização da população sobre a prevenção e o combate à violência de gênero.