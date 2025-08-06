Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Agosto Lilás: Em JardimPolícia Civil realiza ação contra a violência doméstica

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Jardim-MS, deu início, nesta terça-feira (05), às ações da campanha A...

06/08/2025 21h50
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Jardim-MS, deu início, nesta terça-feira (05), às ações da campanha Agosto Lilás, com uma roda de conversa realizada junto ao setor psicossocial da Casa da Mulher Jardinense, reunindo mulheres atendidas pela instituição. O evento contou com a presença da primeira-dama do município, autoridades locais e policiais da 1ª DEAM de Campo Grande, que estão na região como parte da Operação Shamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

“As representantes da DEAM de Campo Grande vieram prestar apoio às ações desenvolvidas pela equipe de Jardim, promovendo o fortalecimento da rede de proteção e o intercâmbio de boas práticas no atendimento às vítimas”, explicou a delegada Allana Marieli Marazo Zarelli.

Durante a roda de conversa, foram abordados temas como os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, os canais de denúncia e a importância do acolhimento humanizado. A ação integra o cronograma do Agosto Lilás, campanha que visa a conscientização da população sobre a prevenção e o combate à violência de gênero.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Caravina cobra retomada de obra de esgotamento sanitário e reparos no asfalto em Eldorado
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil incinera mais de duas toneladas de drogas em Três Lagoas
Mara Caseiro busca implantação de pista de mountain bike, em Dourados
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
17°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 16°
16°

Sensação

2.03 km/h

Vento

64%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Economia com redução de alunos deve ser investida na qualidade da educação, defendem especialistas
Há 2 horas Motta diz que há limites para protestos e que o respeito à Mesa é inegociável
Há 3 horas Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
Há 3 horas Caravina cobra retomada de obra de esgotamento sanitário e reparos no asfalto em Eldorado
Há 3 horas Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 6 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 6 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
4
Há 6 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 5 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados