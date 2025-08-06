Decreto assinado por governador e todos os secretários: manter investimentos, sem aumentar impostos

Publicado terça-feira (5) no Diário Oficial do Estado, o decreto de racionalização, reprogramação e controle de gastos do Governo de Mato Grosso do Sul foi construído sob a premissão da transversalidade e de unidade da gestão pública estadual, destaca o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

Assinado pelo governador Eduardo Riedel, o documento também foi assinado por todos os secretários e secretárias estaduais de Mato Grosso do Sul. A medida é válida para todas secretarias, autarquias e demais pastas vinculadas ao Governo do Estado, e visa manter a capacidade de investimento público do Estado, além do equilíbrio fiscal.

"Todas as secretarias tem um prazo de 10 dias, a contar da publicação, para apresentarem seus respectivos planos de reprogramação das despesas de custeio. Com isso queremos manter capacidade de investimento do Estado, que é uma contrapartida que o investidor privado quer para investir em Mato Grosso do Sul, gerando emprego, renda e oportunidades", destaca Perez.

O titular da Segov ainda lembra que a medida representa um ato de "olhar para dentro do Governo". Estamos identificando o que é de fato prioridade nesse momento, e deixando para outro momento algumas ações e aquisições que nesse agora não são prioritárias. Reitero que nosso foco é manter a capacidade de investimento e austeridade fiscal", frisa.

Comunicação Governo de MS

Foto: Saul Schramm/Secom/Arquivo