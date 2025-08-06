Em Laguna Caarapã, Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas e adulteração de veículos

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), prendeu dois indivíduos em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na zona rural de Laguna Caarapã. A ação ocorreu nesta quarta-feira (6).

As diligências tiveram início após a equipe da DEFRON receber informações de que um veículo Fiat Strada havia invadido uma propriedade privada na região. No local, os policiais localizaram cerca de 740 quilos de maconha, 35,9 quilos de skunk e 728 gramas de haxixe. A droga estava escondida em uma área de mata.

Durante a apuração dos fatos, a equipe encontrou o Fiat Strada capotado nas proximidades da propriedade. Informações apontaram que um grupo criminoso utilizaria uma Toyota SW4 para resgatar o entorpecente e o veículo, o que levou os investigadores a intensificarem as buscas.

Momentos depois, uma SW4 com as mesmas características foi avistada. Ao receber ordem de parada, o condutor tentou fugir, sendo perseguido e interceptado pela equipe policial. No interior do carro estavam dois homens, de 41 e 32 anos, que assumiram a propriedade tanto da droga quanto do Fiat Strada, informando que haviam retornado ao local para resgatar os materiais após o veículo ter atolado.

Durante a checagem, foi constatado que tanto o Fiat Strada quanto a SW4 estavam com placas adulteradas e registros de furto: o primeiro em Paulínia (SP) e o segundo em Rondonópolis (MT). Os dois presos foram conduzidos à sede da DEFRON e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.