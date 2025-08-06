Policiais civis cumprem mandado de prisão por descumprimento de condições de monitoramento eletrônico

A Delegacia de Polícia de Batayporã realizou o cumprimento de mandado de prisão de homem de 45 anos por descumprir condições de regime de monitoramento eletrônico.

Nesta quarta-feira (6), investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, de posse de mandado de prisão de regressão cautelar, compareceram junto a residência situada na Vila Militar e, após o cientificar sobre a ordem judicia, efetuaram o cumprimento. O indivíduo se encontra à disposição da Justiça.

A Polícia Civil conta com o apoio da população para identificação de suspeitos dos mais variados crimes, dentre eles, os patrimoniais e de tráfico de drogas, deixando o telefone de contato e Whatsapp para eventuais denúncias anônimas (67) 3443-1268.