Polícia Civil - MS

Policiais civis cumprem mandado de prisão por descumprimento de condições de monitoramento eletrônico

A Delegacia de Polícia de Batayporã realizou o cumprimento de mandado de prisão de homem de 45 anos por descumprir condições de regime de monitoram...

06/08/2025 19h41
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Polícia de Batayporã realizou o cumprimento de mandado de prisão de homem de 45 anos por descumprir condições de regime de monitoramento eletrônico.

Nesta quarta-feira (6), investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, de posse de mandado de prisão de regressão cautelar, compareceram junto a residência situada na Vila Militar e, após o cientificar sobre a ordem judicia, efetuaram o cumprimento. O indivíduo se encontra à disposição da Justiça.

A Polícia Civil conta com o apoio da população para identificação de suspeitos dos mais variados crimes, dentre eles, os patrimoniais e de tráfico de drogas, deixando o telefone de contato e Whatsapp para eventuais denúncias anônimas (67) 3443-1268.

