Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Proposta inclui Caminho do Imaculado Coração de Maria no Calendário de Eventos de MS

O deputado Roberto Hashioka (União) apresentou nesta manhã (6), durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS),...

06/08/2025 19h41
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Projeto que reconhece manifestação artística e cultural em MS foi apresentado hoje
Projeto que reconhece manifestação artística e cultural em MS foi apresentado hoje

O deputado Roberto Hashioka (União) apresentou nesta manhã (6), durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 195/2025 , que reconhece e institui o Caminho do Imaculado Coração de Maria como manifestação cultural e religiosa no Estado de Mato Grosso do Sul, inclui no Calendário Oficial de Eventos, instituído pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, e dá outras providências. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O evento será realizado anualmente na última semana do mês de maio. O Caminho do Imaculado Coração de Maria tem por finalidade reunir devotos em um ato de fé, propiciando um momento de reflexão, espiritualidade e devoção mariana, com início no município de Bataguassu e término no Santuário do Imaculado Coração de Maria, localizada na cidade de Nova Andradina.

O trajeto completo compreende os municípios de Bataguassu, Anaurilândia, Batayporã e Nova Andradina. As igrejas católicas interessadas poderão incluir o Caminho do Imaculado Coração de Maria em seu calendário anual de comemorações e festividades, promovendo a divulgação junto às suas comunidades e organizando manifestações religiosas e culturais no percurso da peregrinação.

Roberto Hashioka justifica sua proposição. “A matéria visa a eternizar essa peregrinação religiosa e cultural em nosso Estado, que já ocorre há 11 anos e percorre o mesmo trajeto, como fonte de fé e amor à tradição religiosa. O Caminho do Imaculado Coração de Maria é inspirado no Caminho da Fé, compreendido entre algumas cidades de Minas Gerais e de São Paulo, onde peregrinos todos os anos se dirigem à Catedral Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no Município de Aparecida do Norte, em São Paulo. O percurso soma cerca de 160 km, sendo divididos entre estrada de asfalto e de terra, adentrando zona urbana e rural”, revelou o autor da matéria.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Decreto assinado por governador e todos os secretários: manter investimentos, sem aumentar impostos
Deputada Mara Caseiro apresentou o projeto de lei na manhã desta quarta-feira na sessão plenária da ALEMS Projeto cria medidas para proteger profissionais da Educação em caso de violência
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em Laguna Caarapã, Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas e adulteração de veículos
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
20°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.8 km/h

Vento

54%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 48 minutos Decreto assinado por governador e todos os secretários: manter investimentos, sem aumentar impostos
Há 48 minutos STF condena homem que sentou na cadeira de Moraes durante 8 de janeiro
Há 48 minutos Para debatedores, inteligência artificial pode ajudar idosos a cuidar da saúde
Há 48 minutos Projeto cria medidas para proteger profissionais da Educação em caso de violência
Há 48 minutos Em Laguna Caarapã, Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas e adulteração de veículos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 6 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 6 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
4
Há 6 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 5 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados