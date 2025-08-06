Proposta inclui Caminho do Imaculado Coração de Maria no Calendário de Eventos de MS

O deputado Roberto Hashioka (União) apresentou nesta manhã (6), durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 195/2025 , que reconhece e institui o Caminho do Imaculado Coração de Maria como manifestação cultural e religiosa no Estado de Mato Grosso do Sul, inclui no Calendário Oficial de Eventos, instituído pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, e dá outras providências. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O evento será realizado anualmente na última semana do mês de maio. O Caminho do Imaculado Coração de Maria tem por finalidade reunir devotos em um ato de fé, propiciando um momento de reflexão, espiritualidade e devoção mariana, com início no município de Bataguassu e término no Santuário do Imaculado Coração de Maria, localizada na cidade de Nova Andradina.

O trajeto completo compreende os municípios de Bataguassu, Anaurilândia, Batayporã e Nova Andradina. As igrejas católicas interessadas poderão incluir o Caminho do Imaculado Coração de Maria em seu calendário anual de comemorações e festividades, promovendo a divulgação junto às suas comunidades e organizando manifestações religiosas e culturais no percurso da peregrinação.

Roberto Hashioka justifica sua proposição. “A matéria visa a eternizar essa peregrinação religiosa e cultural em nosso Estado, que já ocorre há 11 anos e percorre o mesmo trajeto, como fonte de fé e amor à tradição religiosa. O Caminho do Imaculado Coração de Maria é inspirado no Caminho da Fé, compreendido entre algumas cidades de Minas Gerais e de São Paulo, onde peregrinos todos os anos se dirigem à Catedral Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no Município de Aparecida do Norte, em São Paulo. O percurso soma cerca de 160 km, sendo divididos entre estrada de asfalto e de terra, adentrando zona urbana e rural”, revelou o autor da matéria.