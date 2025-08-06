Polícia Civil cumpre mandados de busca e prende dois por tráfico de drogas em Sidrolândia

A Polícia Civil deflagrou uma operação nesta semana em Sidrolândia para cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, após investigação conduzida pela Delegacia local. As ordens judiciais foram executadas em dois endereços distintos do bairro São Bento.

Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante. Em um dos imóveis, foi localizado um usuário com porção de entorpecente, o qual afirmou ter adquirido a substância no local, onde também foram apreendidas outras porções de droga e dinheiro em espécie.

Na segunda residência, após o ingresso forçado pela equipe policial, foram encontrados diversos entorpecentes, incluindo cocaína, pasta base e maconha do tipo “skank”, além de balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares. No local, estavam ainda a companheira de um dos suspeitos e crianças de tenra idade sendo acionado o conselho para ciência e providências.

Todo o material foi apreendido e os dois suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ambos serão apresentados à audiência de custódia junto ao Poder Judiciário