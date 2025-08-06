Whats

Aniversário
Educação

Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal

Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública

06/08/2025 18h22
Por: Redação

A quarta-feira (06) foi marcada por reencontros, sorrisos e novidades nas escolas municipais de Nioaque. No primeiro dia de volta às aulas do segundo semestre letivo, a Prefeitura deu início à entrega dos uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, a ação tem como objetivo promover mais igualdade, conforto e senso de pertencimento entre os estudantes. As entregas estão sendo realizadas gradativamente nas escolas da zona urbana e rural, com o apoio das equipes diretivas e dos servidores das unidades escolares.

Para o prefeito André Guimarães, esse é mais um passo importante dentro do compromisso firmado com a educação desde o início da atual gestão.

“Estamos no nosso primeiro ano de gestão e temos trabalhado para melhorar, passo a passo, tudo aquilo que envolve o dia a dia dos nossos alunos. Queremos que em 2026 nossas crianças comecem o ano já uniformizadas e com seus kits escolares em mãos, com dignidade e organização. Essa é a meta que estamos construindo com responsabilidade e compromisso”, destacou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Maria Solange, também reforçou o cuidado da gestão com os detalhes que fazem a diferença na vida escolar dos alunos:

“Sabemos da importância que o uniforme tem, não apenas pela praticidade, mas também pela valorização do aluno enquanto parte da escola. Estamos muito felizes em iniciar essas entregas hoje, e mais ainda por estarmos planejando um próximo ano letivo mais estruturado, desde o primeiro dia.”

A Prefeitura já está se organizando para que, a partir do próximo ano, tanto os uniformes quanto os kits escolares estejam prontos para serem entregues no início do ano letivo. A intenção é que os alunos comecem 2026 com tudo o que precisam para um ano escolar completo, acolhedor e de qualidade.

Com olhar atento ao futuro e ações concretas no presente, a administração municipal reafirma seu compromisso com a valorização da educação pública e com o bem-estar dos estudantes de Nioaque.

