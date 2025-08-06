Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende condenada por tráfico de drogas em Ribas do Rio Pardo

Na manhã desta terça-feira (06/08), a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo prendeu uma mulher condenada pelo crime de tráfico de drogas...

06/08/2025 18h17
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã desta terça-feira (06/08), a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo prendeu uma mulher condenada pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi realizada após diligências conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), que obteve informações sobre o paradeiro da foragida.

A mulher, identificada pelas iniciais K.S.R., de 27 anos, possuía mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior de Mato Grosso do Sul, regime fechado

Ela foi localizada no bairro Boa Vista e conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça.

