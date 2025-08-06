Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Comissão aprova isenção fiscal para compra de geradores por pessoas com deficiência

Benefício valerá para quem usa esses equipamentos no tratamento de doenças; a Câmara dos Deputados continua discutindo a proposta

06/08/2025 17h11
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 850/22 , que isenta do pagamento de IPI e PIS/Cofins os geradores elétricos residenciais comprados por pessoas com deficiência ou doença que exijam o uso contínuo desses equipamentos.

A isenção abrangerá produtos importados sem similar nacional e atenderá pessoas que fazem uso frequente ou prolongado de aparelhos médicos de suporte à vida, incluindo aquelas em tratamento domiciliar ( home care ).

O relator, deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), recomendou a aprovação do texto após ajuste na redação. “O acesso a esses equipamentos é essencial para a manutenção da qualidade de vida dessas pessoas”, afirmou.

A autora do projeto, ex-deputada Rejane Dias (PI), explicou que muitas pessoas, embora não precisem permanecer internadas, dependem de equipamentos médicos movidos à energia elétrica para sobreviver em casa.

Regras do benefício
O texto prevê que a Receita Federal fará uma avaliação prévia para confirmar se o contribuinte atende aos requisitos para ter direito ao benefício.

Se o gerador for vendido antes de três anos (contados da data da compra) para pessoa que não satisfaça às condições da futura lei, os tributos isentos deverão ser pagos em valores atualizados, sob pena de multa e juros.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Saúde; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Para debatedores, inteligência artificial pode ajudar idosos a cuidar da saúde
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova dedução de gastos com órteses e tecnologia assistiva
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova ampliação de cuidado integral às pessoas autistas adultas e idosas
Nioaque, MS
Atualizado às 19h05
20°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.8 km/h

Vento

54%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 47 minutos Decreto assinado por governador e todos os secretários: manter investimentos, sem aumentar impostos
Há 47 minutos STF condena homem que sentou na cadeira de Moraes durante 8 de janeiro
Há 47 minutos Para debatedores, inteligência artificial pode ajudar idosos a cuidar da saúde
Há 47 minutos Projeto cria medidas para proteger profissionais da Educação em caso de violência
Há 47 minutos Em Laguna Caarapã, Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas e adulteração de veículos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira A partir desta sexta-feira, 1º de agosto, a região central de Campo Grande passa a contar com reforço na segurança pública com a instalação da Base...
2
Há 6 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
3
Há 3 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal
4
Há 6 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 5 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados