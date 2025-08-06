1º Seminário Regional do SUS: Governo reforça importância da auditoria para o fortalecimento da saúde em MS

Seminário em Campo Grande abre série nacional de encontros e reconhece Mato Grosso do Sul como referência em auditoria

Campo Grande foi palco da primeira edição de um evento de suma importância para garantir a qualidade, eficiência, legalidade e economicidade dos serviços prestados no setor da saúde. Na terça-feira (5), o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS) realizou no Bioparque Pantanal a abertura do 1º Seminário Regional do Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SNA). O evento marcou o início de uma série de encontros regionais que ocorrerão em todas as regiões do país ao longo do ano.

O seminário reuniu representantes dos estados do DF, MT, MS e GO e os componentes federal (DenaSUS), municipais e estaduais do Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SNA). O objetivo principal é fortalecer a atuação do Sistema Nacional de Auditoria nos âmbitos federal, estadual e municipal, promovendo a integração e o alinhamento técnico entre os auditores do SUS.

Presente na solenidade, o governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou a importância da auditoria no cenário atual. “A auditoria é sempre muito importante, mas em tempos de escassez de recursos, torna-se ainda mais essencial para garantir o correto acompanhamento, controle e eficiência nos gastos públicos”, afirmou.

A secretária-adjunta de Estado de Saúde (SES/MS), Crhistinne Maymone, ressaltou a atuação integrada da saúde em Mato Grosso do Sul como fator determinante para resultados mais eficazes. “Um resultado efetivo é conquistado com integração e em Mato Grosso do Sul esse trabalho é sempre integrado”, disse.

Já o diretor do DenaSUS, Rafael Bruxellas, elogiou a estrutura do Estado no setor. “Estamos promovendo esses eventos nas cinco regiões do Brasil e o primeiro foi em Campo Grande. Primeiro porque vocês têm uma carreira de auditores admirável, que vocês conseguiram construir, e nós no Governo Federal estamos discutindo a partir do exemplo de vocês. Também pela relação institucional que o Governo Federal construiu com o Governo do Mato Grosso do Sul, que não olha questões ideológicas para cuidar da população”.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Durante o evento, foram abordados conceitos fundamentais da auditoria e controle interno no SUS, além de estabelecidos canais de diálogo permanente entre os entes federados. A iniciativa também resultou na construção de redes de apoio entre os auditores, com foco na gestão do conhecimento e na implementação de ações coordenadas.

Compromisso com a saúde pública

O seminário ocorre em um contexto de fortes investimentos do Governo do Estado na regionalização da saúde, com mais de R$ 2,2 bilhões aplicados em obras, aquisição de equipamentos, veículos e incentivos hospitalares. A regionalização visa melhorar o acesso e a qualidade da assistência.

“A regionalização é importante principalmente quando a gente pensa nas maiores cidades como Campo Grande e Dourados. Se você tem um sistema de saúde eficiente e estratégico, com um trabalho integrado, desafoga demandas da rede hospitalar das grandes cidades e fortalece a atenção básica nos municípios do interior”, considerou Barbosinha.

Entre as entregas previstas para esta gestão, também estão o Hospital Regional de Dourados e os Serviços de Verificação de Óbito (SVO) de Campo Grande e Dourados, consolidando o compromisso do Estado com um sistema de saúde mais humanizado, eficiente e acessível para todos os sul-mato-grossenses.

Laura Holsback e Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: Comunicação Vice-governadoria