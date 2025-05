Governo de MS entrega viaturas e equipamentos para combate aos incêndios no Pantanal e Polícia Penal

Para fortalecer as forças de Segurança Pública em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado entregou novas viaturas e equipamentos ao CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar) e à Polícia Penal, que somam mais de R$ 12,6 milhões em investimentos.

O governador Eduardo Riedel participou da entrega, realizada hoje (12), em Campo Grande. “São instrumentos, ferramentas para a continuidade do bom trabalho que o nosso efetivo exerce com profissionalismo, capacitação, qualidade. Estamos entregando 20 viaturas de última geração para o Corpo de Bombeiro Militar atuar no combate aos incêndios florestais, no Pantanal ou em área de floresta plantada. E 13 viaturas para a Polícia Penal, que tem a função de responder por mais de 23 mil detentos no Estado. Estão recebendo também 700 pistolas e 398 coletes balísticos, que são importantes no exercício da função”, explicou Riedel.

O trabalho de combate aos incêndios florestais, especialmente no Pantanal, recebe reforço de 20 viaturas destinadas à DPA (Diretoria de Proteção Ambiental), preparadas para terrenos de difícil acesso. A medida amplia a capacidade de atendimento as ocorrências em áreas remotas do bioma e reforça a estrutura de transporte de pessoal e equipamentos.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

“A entrega dessas viaturas é mais uma etapa do planejamento da temporada de incêndio florestal do ano de 2025. Essas 20 viaturas estarão disponibilizadas para a região do Pantanal. E também temos o curso de formação de formação de combate a incêndio florestal, que também faz parte das ações para o combate às chamas na região do Pantanal”, disse o coronel Frederico Salas, comandante-geral do CBMMS.

O reforço logístico com os novos veículos representa um avanço significativo para as ações operacionais em áreas de difícil acesso no Pantanal sul-mato-grossense. As novas viaturas contribuem para a redução dos custos com manutenção dos veículos empregados na operação, assegurando maior eficácia nas respostas às ocorrências de incêndio florestal.

Nesta segunda-feira, a Operação Pantanal 2025 completa 132 dias e desde janeiro, o Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros, realiza uma série de ações de preparação e prevenção para o período de maior ocorrência de incêndios florestais.

As iniciativas incluem cursos de capacitação conformação de quase 150 militares nas áreas de condução de veículos 4x4, operação de aeronaves remotamente pilotadas e curso de prevenção e combate a incêndio florestal, além da formação de mais de 215 brigadistas. No mês de abril, também foi realizada a queima prescrita com emprego de técnicas de manejo integrado do fogo no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

“Segurança pública se faz com investimento, inteligência, valorização desses profissionais. E é o que a gente tem buscado no dia a dia de trabalho, o Estado entregar para os nossos profissionais. E em relação aos incêndios florestais, o Corpo de Bombeiros Militar está preparado para atuar o ano inteiro”, afirmou o governador.

Já para a Polícia Penal, além de 13 viaturas, também foram entregues 700 pistolas e 398 coletes balísticos, para reforçar escoltas e transporte de custodiados, proteger os servidores e aprimorar a segurança institucional.

Os veículos serão distribuídos nas cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas e Dois Irmãos do Buriti.

“A Polícia Penal recebeu viaturas com proteção balística que serão distribuídas pelas principais unidades do Estado. São equipamentos de ponta, de última geração que traz, além da segurança, conforto para o nosso policial penal. Eles também recebem equipamentos de proteção individual, coletes, além de fuzis e pistolas. Tudo isso para garantir o exercício pleno das suas novas atividades constitucionais”, afirmou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com as imagens da entrega e sonoras.