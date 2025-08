Missão leva à Índia potenciais de MS e protagonismo da Rota Bioceânica na criação de oportunidades

Uma conexão entre dois oceanos que pode reduzir em até 1/4 o tempo de entrega de mercadorias entre continentes distantes, além de baratear consideravelmente o custo final do produto. O potencial desenvolvimentista da Rota Bioceânica, que os sul-mato-grossenses já conhecem muito bem, agora chega ao conhecimento de um dos principais mercados do mundo atualmente: a Índia, que passa por um momento de exponencial crescimento.

Apresentar os potenciais da Rota para o comércio entre Ásia, América do Sul e Brasil - em especial entre Índia e Mato Grosso do Sul - foi uma das primeiras iniciativas da missão sul-mato-grossense que visita a Ásia até a semana que vem, buscando abrir novos mercados para os produtos regionais e também atrair investimentos privados para o Estado.

"Chegamos hoje de madrugada e já tivemos um dia extenso, com agendas importantes que deram o tom da perspectiva comercial que temos entre Índia e Mato Grosso do Sul, e o Brasil também. A Índia é um país que vem crescendo a taxas enormes, assim como o nosso Estado, e possui uma população gigantesca, com várias complementariedades empresariais", comenta o governador Eduardo Riedel, acompanhado da comitiva governamental e empresarial.

Com população superior a 1 bilhão de pessoas, a Índia recentemente ultrapassou a China e é o país mais populoso do planeta. O crescimento econômico vertiginoso pelo qual passa também o coloca, ao lado do vizinho chinês, o coloca em posição futura privilegiada no mercado.

"Já fomos a Mahindra, importante fabricante de tratores e equipamentos, e que tem uma série de novas empresas cuja perspectivas estão muito alinhadas às demandas de Mato Grosso do Sul. Aqui pudemos apresentar a Rota Bioceânica, que é importantíssima. Todos ficaram impressionados com as possibilidades que se avizinham, de um novo eixo de trânsito de bens e mercadorias, que sem dúvida nenhuma vai ser extremamente importante para nosso Estado", explica Riedel.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

As agendas na Índia incluem, além de tratativas comerciais com o empresariado indiano, visitas oficiais à autoridades locais - parte delas já foram recebidas em Mato Grosso do Sul pelo governador Riedel, que agora retribui a visita. Um dos visitados foi o governador do Estado de Maharashtra, C.P. Radhakrishnan, na capital estadual é Mumbai.

"Começamos bem e pudemos ver bem a dinâmica empresarial local. O secretário Jaime Verruck (Desenvolvimento) já estabeleceu contatos para fazer intercâmbios em áreas como ciência, tecnologia e inovação, fora outras áreas de nosso interesse", conclui o governador.

Também presente nos encontros de hoje, o presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, aproveitou a oportunidade para iniciar tratativas empresariais, promovendo o intercâmbio entre empresas dos dois locais.

"O objetivo é esse, avançar nas discussões que envolvam o desenvolvimento do nosso Estado. Na mesa desde manhã, importantes projetos foram apresentados para importantes empresário de Mumbai. Entendemos que esse é o caminho para dar a oportunidade para que conheçam o Mato Grosso do Sul e também buscarmos ações de intercâmbio", destaca Longen.

Além de Longen, Riedel e Verruck, a missão conta com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, do secretário-adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Artur Falcette, do diretor de Relações Internacionais da Fiems, Aurélio Rolim, do diretor superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, e do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e vice-presidente da Famasul, Maurício Saito.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Nyelder Rodrigues, Comunicação Governo de MS

Fotos: Ascom Fiems

ATENÇÃO:confira aqui o pack imprensa com imagens de apoio, fala das autoridades e fotos da missão à Ásia