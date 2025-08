PL de Hashioka inclui Caminho do Imaculado Coração de Maria no Calendário Oficial de MS

Na sessão plenária desta quarta-feira, 3, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou o Projeto de Lei 195/2025, que reconhece e institui o Caminho do Imaculado Coração de Maria como manifestação de cultura e religiosidade popular em Mato Grosso do Sul. o PL inclui ainda a manifestação, que acontece anualmente na última semana do mês de maio, no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

O Caminho do Imaculado Coração de Maria reúne devotos em um ato de fé, propiciando um momento de reflexão, espiritualidade e devoção mariana. A caminhada se inicia na cidade de Bataguassu, passando por Anaurilândia e Batayporã, sempre se encerrando no Santuário do Imaculado Coração de Maria, localizada em Nova Andradina.

Idealizada há 11 anos pelo Padre Moacir Miguel dos Santos e por Ana Nely Castello Branco Sanches, da Paróquia São João Batista de Bataguassu, a peregrinação é inspirada no Caminho da Fé, que reúne devotos de Minas Gerais e São Paulo em direção à Catedral Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, na cidade de Aparecida do Norte, interior de São Paulo. Em Mato Grosso do Sul, o trajeto soma cerca de 160 quilômetros, divididos entre estrada de asfalto e de terra, nas zonas urbana e rural dos municípios participantes.

“O reconhecimento dessa importante festividade como manifestação popular e sua inclusão no calendário oficial são uma forma celebrar e conservar a história religiosa de Mato Grosso do Sul”, destacou Hashioka.

Conforme a proposta, as igrejas católicas interessadas poderão incluir o evento em seu calendário anual de comemorações e festividades, divulgar junto às suas comunidades e organizar manifestações religiosas e culturais no percurso da peregrinação.

Agora, o projeto segue para análise da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Alems.