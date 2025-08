Zé Teixeira reivindica infraestrutura e segurança para comunidades

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou, nesta quarta-feira (6), uma série de indicações ao Governo do Estado e às autoridades municipais e federais, com o objetivo de promover melhorias em infraestrutura urbana e segurança pública em Dourados, Fátima do Sul e Campo Grande.

Uma das principais demandas encaminhadas pelo parlamentar diz respeito à reforma do Centro Aty Panambizinho, localizado em frente à Escola Municipal Indígena Pai Chiquito, em Dourados. A solicitação foi feita pela vereadora Liandra da Saúde, presidente da Câmara Municipal.

Entre as melhorias reivindicadas estão abastecimento de água e esgotamento sanitário; instalação de energia elétrica e rede de internet; reativação de banheiros; ampliação de salas para atendimentos; reparos no forro, pintura e conserto de fechaduras; limpeza geral da área e instalação de ar-condicionado.

Segundo Zé Teixeira, as obras são fundamentais para fortalecer a cultura Kaiowá, promover ações sociais e garantir um espaço adequado para os atendimentos descentralizados do CRAS Vila Vargas, além de facilitar a distribuição de cestas básicas às famílias da comunidade.

Outra indicação apresentada pelo deputado solicita a designação de quatro policiais militares para reforçar o efetivo da unidade que atende o Distrito de Culturama. A demanda foi encaminhada pelo secretário distrital Laurindo Santana de Lima, que expressou preocupação com a redução do contingente policial na região.

Com a aposentadoria de alguns servidores e a proximidade da formatura de novos soldados, Zé Teixeira defende que a segurança da comunidade seja tratada como prioridade, garantindo maior presença do Estado e tranquilidade à população local.

Por fim, o deputado solicitou à prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a troca imediata das lâmpadas na Rua Farol, no Bairro Novo Paraná. Moradores da região têm relatado a falta de iluminação adequada, o que compromete a segurança e a mobilidade, especialmente durante a noite.

Zé Teixeira reforça que seu mandato está comprometido com a melhoria da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses, e que continuará atuando em parceria com lideranças locais e autoridades estaduais e federais para atender às demandas das comunidades.