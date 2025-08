Agosto Cinza reforça prevenção e trabalho contínuo para proteger os biomas de MS

O mês de agosto costuma trazer clima seco e baixa umidade, condições que aumentam os riscos de queimadas em Mato Grosso do Sul. Por isso, o período convida à reflexão sobre a necessidade de políticas permanentes e da integração entre sociedade e poder público para prevenir desastres ambientais.

Na Assembleia Legislativa, esse debate tem sido conduzido pelo deputado Renato Câmara (MDB), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Sob sua liderança, o colegiado se consolidou como espaço de articulação, analisando denúncias, aprimorando normas e promovendo soluções técnicas para proteção dos biomas.

Entre as iniciativas já apresentadas está a indicação para que o governo estadual realizasse estudos sobre a aquisição de aeronaves específicas para combate a incêndios, como o helicóptero S-64 SkyCrane, modelo usado em operações internacionais e capaz de lançar grandes volumes de água em áreas de difícil acesso. Renato também acompanhou, nos períodos mais críticos, operações de controle das queimadas no Pantanal ao lado dos Governos Federal e Estadual, reforçando estratégias emergenciais para conter o avanço do fogo.

A atuação da comissão se traduz em marcos concretos. Em 2019, Renato propôs a criação do Dia do Pantanal, celebrado em 12 de novembro, que hoje integra o calendário oficial de Mato Grosso do Sul como instrumento de conscientização e homenagem ao ativista Francisco Anselmo de Barros.

Outro compromisso permanente é com as unidades de conservação. Renato, que também preside a Frente Parlamentar das Unidades de Conservação, visita com frequência o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, referência na preservação da biodiversidade local. A criação dessa área protegida tem relação direta com sua história: a lei que instituiu o parque foi apresentada pelo pai do deputado, Nelito Câmara, quando exercia mandato na Assembleia Legislativa, evidenciando que a defesa do meio ambiente é um valor transmitido por gerações.