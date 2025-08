Deputados criticam manifestações em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro

Durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), nesta quarta-feira (6), o deputado Pedro Kemp e a deputada Gleice Jane, ambos do PT, criticaram as manifestações que acontecem em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Eu não poderia deixar de comentar o que houve ontem no Congresso Nacional, um protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputados e senadores que o apoiam, ocuparam as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado, impedindo que as sessões fossem abertas e a votação de projetos importantes para o País, como o que isenta do pagamento do Imposto de Renda de Pessoa Física [IRPF] para quem ganha até R$ 5 mil e outros projetos importantes para a economia do País”, registrou o deputado Pedro Kemp.

Pedro Kemp lembrou que a manifestação paralisa o Poder Legislativo federal. “Um absurdo aquela manifestação que prejudicou o andamento normal do Poder Legislativo para proteger uma família acusada de praticou crimes graves, desde a época da pandemia. Esses crimes são objeto agora de um processo em tramitação no Supremo Tribunal Federal [STF] e esperamos que até setembro seja julgada essa ação e os responsáveis possam ser punidos”, considerou.

O deputado também falou sobre o tarifaço imposto sobre as exportações brasileira pelo governo dos Estados Unidos da América (EUA). “Hoje entra em vigor o tarifaço encima de uma série de produtos, e vai prejudicar o agronegócio. Me causou estranheza a manifestação do ex-governador Reinaldo Azambuja e do governador Eduardo Riedel [PSDB] pelo que vem acontecendo no País. É lamentável quando os ataques à economia do Brasil e as afrontas ao Poder Judiciário não são condenados. Bolsonaro antecipou sua prisão porque deliberadamente não cumpriu as medidas cautelares. Vamos debater essa conjuntura e defendo que deixemos o Governo do Estado”, declarou Pedro Kemp.

Gleice Jane também abordou o assunto, na tribuna da ALEMS. “Afirmo que a minha definição é a que temos [PT] que sair do Governo imediatamente. Quero lembrar que é necessário fazer um grande debate nesse Estado e continuar nesse Governo não é saudável para a democracia, o País. Porque não é primeira vez que o Governo Riedel se manifesta dessa forma, mais que urgente que o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras tome essa decisão. Bolsonaro está sendo condenado em prisão domiciliar para garantir que as investigações sejam feitas. Também me admirei com o movimento de domingo em que a bandeira americana esteve acima da brasileira, não podemos ser um país subserviente, temos que ter muita seriedade nesse processo”, ressaltou a parlamentar.