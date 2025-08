Paulo Duarte solicita instalação de torre de telefonia móvel em Anastácio

Em indicação encaminhada para a diretoria regional da empresa Vivo Telefonia no Centro Oeste, o deputado estadual Paulo Duarte (PSB) solicitou a realização de estudos técnicos para a instalação de uma torre de telefonia móvel nas imediações do Residencial Cristo Rei, em Anastácio. O pedido atende a uma proposição do vereador Professor Aldo José dos Santos.

De acordo com a solicitação, a região que abrange o Residencial Cristo Rei possui mais de 4 mil moradores. Diariamente, os residentes sofrem com a deficiência na rede de telefonia móvel, têm chamadas telefônicas, uso de aplicativos de mensagens e o acesso à internet móvel inviabilizados, prejudicando não apenas a vida pessoal e profissional da população, bem como afetando serviços públicos essenciais.

“A grave deficiência de cobertura do sinal de telefonia móvel no Residencial e que atinge vilas e comunidades próximas evidencia a necessidade de uma solução estrutural por parte da operadora”, destaca o deputado Paulo Duarte. “Diante disso, solicitamos a instalação de uma torre de telefonia celular, ampliando o acesso à comunicação e contribuindo para o desenvolvimento de Anastácio”, finaliza o parlamentar.