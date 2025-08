Ordem do Dia: Projeto sobre cancelamento digital imediato de serviços vai à sanção

Na sessão ordinária desta quarta-feira (6), os deputados estaduais aprovaram três propostas. Um dos destaques foi o Projeto de Lei 206/2024 , de autoria do deputado Roberto Hashioka (União), que garante ao consumidor o direito de cancelar produtos e serviços de forma imediata e virtual. A matéria foi aprovada em redação final e segue agora para sanção do governador.

O projeto obriga que empresas de serviços públicos, telefonia, internet, planos de saúde, cartões de crédito, bancos e outras que operem com vendas online em Mato Grosso do Sul ofereçam ao consumidor a opção de cancelamento unilateral e imediato por meio digital, como aplicativos, sites ou telefone. A proposta assegura ainda que essa facilidade virtual não exclui outras formas de cancelamento, como presencialmente ou por ligação telefônica.

Outra matéria aprovada foi o Projeto de Resolução 9/2025 , de autoria do deputado Zé Teixeira (PL), que cria a Comenda do Mérito Legislativo das Filhas de Jó Internacional. A honraria homenageará a instituição paramaçônica formada por meninas de 10 a 20 anos, reconhecida pelo trabalho social e voluntário que desenvolve em Mato Grosso do Sul.

Já o Projeto de Lei 10/2025 , do deputado Pedro Kemp (PT), traz medidas para proteger o consumidor dos impactos negativos das apostas virtuais. A proposta foca na conscientização sobre os riscos, especialmente para evitar o superendividamento de famílias.“Esse projeto é muito importante. Há pessoas que ficam dependentes, e isso causa prejuízo às famílias, comprometendo o orçamento familiar”, destacou o autor, Pedro Kemp.

