Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados inicia o Agosto Lilás com fiscalização de denúncias anônimas

Na data de ontem (5), a Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados iniciou as atividades referentes ao Agosto Lilás com a verificação de denúncias anônimas realizadas pelo Disque 180, com duas equipes.

O Agosto Lilás é um marco anual de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres. Em razão disto, neste mês a DAM de Dourados intensifica os trabalhos de prevenção e repressão, com a realização de palestras, rodas de conversa, ações de fiscalização de denúncias e conclusões expressivas de Inquéritos Policiais em trâmite.

O Ligue 180 é o canal oficial do Governo Federal para denúncias de violência contra a mulher no Brasil. Gratuito, sigiloso e disponível 24 horas por dia, o serviço realiza acolhimento, orientação e encaminhamentos necessários para garantir a proteção das vítimas.

Além disto, os registros de ocorrência podem ser realizados na DAM de Dourados, entre segunda e sexta-feira, de 07h às 18h. Fora do horário de expediente, os registros podem ser feitos na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados, com funcionamento 24h, que conta com uma Sala Lilás para maior acolhimento das mulheres vítimas.

A Delegacia reforça o compromisso no combate à violência doméstica e recorda que esta é uma luta de toda a sociedade e não só das mulheres e das instituições vinculadas.