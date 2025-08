Funsat participa de reunião do Conselho Municipal e confirma investimento de R$ 2,2 milhões

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) esteve presente, na tarde da última terça-feira (5), na reunião do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Campo Grande, realizada na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-CG). O encontro teve como pauta principal a definição do Plano de Ações e Serviços (PAS) 2024/2025 do Ministério do Trabalho e Emprego, com destaque para a previsão de investimento de R$ 2,2 milhões para ações da pasta no município.

Representaram a Funsat no encontro o diretor-presidente, João Henrique Bezerra, e a diretora de Desenvolvimento Social, Profissional e Empreendedorismo, Catyuce Thays Silva Lima. Durante a reunião, também foi aprovado um aporte suplementar de R$ 292 mil, ampliando a estimativa inicial de repasses.

De acordo com João Henrique, os recursos federais vão impulsionar diretamente os atendimentos da Funsat enquanto unidade do Sine (Sistema Nacional de Emprego), além de viabilizar a modernização dos serviços na futura Casa do Trabalhador. “Será um espaço modelo, fruto da união de esforços entre o Poder Público, sociedade civil e setor produtivo, e que vai ampliar significativamente a capacidade de atendimento ao cidadão campo-grandense”, pontuou o dirigente.

Segundo a Diretoria de Desenvolvimento Social, Profissional e Empreendedorismo, essa linha de repasse federal não era destinada à Funsat desde 2015, tendo sido retomada somente em 2023 graças à articulação do Conselho Municipal. “Esse retorno de recursos federais, após tantos anos, mostra o quanto a atuação do Conselho tem sido estratégica. É um avanço importante que fortalece as ações da Funsat e garante mais oportunidades para quem busca trabalho, qualificação e apoio ao empreendedorismo”, afirmou Catyuce Lima, que também atua como secretária executiva do Conselho.

A Funsat segue atualizando a população sobre ações e oportunidades pelo perfil oficial no Instagram: @funsat.cg . O atendimento ao público também está disponível pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.