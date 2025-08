Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra apontado por tentativa de homicídio na aldeia Jaguapiru

De acordo com a investigação, o homem havia sido autor de violência doméstica contra a ex-companheira no mês de março, ocasião em que seu ex-cunhado teria defendido a irmã e os dois acabaram entrando em luta corporal.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Nesta terça-feira (5), uma equipe do SIG/NRI de Dourados deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido contra R.O.S., 22 anos, apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida em 5 de julho na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

