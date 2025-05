Polícia Civil identifica crime ambiental durante cumprimento de mandado em Chapadão do Sul

Na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Civil, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Chapadão do Sul, realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel localizado na Rua Dourados.

Durante a diligência, foram localizados diversos pássaros, aparentemente da espécie canário, mantidos em cativeiro em condições inadequadas, dentro de gaiolas no quintal do imóvel e em área comum com a residência vizinha. Os animais apresentavam sinais de estresse e agitação.

No interior da casa também foram encontradas outras gaiolas com aves silvestres e uma armadilha usada para captura desses animais.

Diante dos indícios de crime ambiental, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Os animais foram apreendidos e encaminhados à unidade policial, e a Polícia Militar Ambiental foi acionada para dar continuidade às providências necessárias.

A Polícia Civil reitera seu compromisso com a proteção da fauna silvestre e alerta à população sobre a ilegalidade e as consequências do tráfico e manutenção irregular de animais silvestres.