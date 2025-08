Polícia Civil localiza depósito de drogas e apreende quase duas toneladas de maconha em Mundo Novo

Na manhã desta quarta-feira (6), a Delegacia de Mundo Novo localizou um depósito de drogas no bairro São Jorge e apreendeu quase duas toneladas de maconha. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A ação foi realizada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Mundo Novo.

De acordo com as investigações, o morador do imóvel, de 35 anos, já era alvo de apuração por envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico, após uma apreensão anterior de 1.657 quilos de maconha ocorrida no mês de junho. Diante dos indícios, o delegado responsável pelo caso solicitou autorização judicial para a realização da busca na residência do suspeito.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais civis encontraram, em um dos cômodos do imóvel, diversos fardos de maconha, que somaram 1.930 quilos. Ao perceber a chegada da equipe, o suspeito conseguiu fugir pulando muros de residências vizinhas.

A Polícia Civil segue com as diligências para localizar o foragido e aprofundar as investigações sobre o caso.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS