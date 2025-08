Salário dos servidores públicos municipais está disponível nesta quarta-feira (06)

A Prefeitura de Campo Grande informa que o pagamento dos salários referentes ao mês de agosto de 2025 dos servidores públicos municipais — ativos, aposentados e pensionistas — está disponível nas contas dos trabalhadores nesta quarta-feira (06). Aqueles servidores que porventura ainda não tiveram o valor em conta, a Secretaria Municipal de Fazenda informa que o mesmo já está creditado e estará disponível ao longo do dia, ainda na data de hoje (06), dentro do prazo.

Com isso, a administração municipal reafirma seu compromisso com a pontualidade, cumprindo rigorosamente o prazo legal de pagamento, que corresponde ao 5º dia útil de cada mês, garantindo que os servidores recebam seus vencimentos de forma justa e no prazo estabelecido.